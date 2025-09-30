Ze stadionu prosto do celi! Kibice odpalili race i petardy!

Podczas meczu podwyższonego ryzyka między Pogonią Lębork a Pomezanią Malbork, pomorska policja zapewniła bezpieczeństwo.

Kibice odpalili race i petardy, a funkcjonariusze wylegitymowali 167 osób, nakładając mandaty.

Jeden z kibiców został zatrzymany prosto ze stadionu, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W sobotę (27 września) policjanci z lęborskiej komendy, wspierani przez funkcjonariuszy z Gdańska oraz policjantów z innych pomorskich jednostek, zabezpieczali w Lęborku mecz piłkarski miejscowej Pogoni Pomezanią Malbork.

W przeszłości dochodziło już do prób siłowej konfrontacji pomiędzy pseudokibicami obu tych drużyn, więc sobotnie spotkanie zostało zakwalifikowane jako mecz o podwyższonym ryzyku. Mundurowi zabezpieczali teren wokół stadionu, kontrolowali trasy przemieszczania się pseudokibiców i patrolowali miasto pod kątem możliwych zakłóceń porządku publicznego.

W obrębie stadionu, w mieście jak i na drogach dojazdowych, nie doszło do poważniejszych incydentów, jednak w trakcie meczu na trybunach kibiców lęborskiej drużyny zostały odpalone race świetlne i petardy hukowe. Policjanci zarejestrowali te wykroczenia i już analizują nagrania pod kątem ustalenia osób za nie odpowiedzialnych.

Mundurowi wylegitymowali łącznie 167 osób przybyłych na mecz, nałożyli trzy mandaty karne za zakłócanie porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i jazdę bez pasów bezpieczeństwa oraz zatrzymali jedną osobę. Zatrzymany to 56-latek z Lęborka, od czerwca tego roku poszukiwany do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za popełnione wykroczenie.

Policjanci monitorowali zachowania kibiców również po zakończeniu meczu. Aby nie dopuścić do prób zakłócania porządku publicznego funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni byli obecnie na terenie całego miasta i na trasach dojazdowych do Lęborka.

