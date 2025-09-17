"Żelazny Obrońca" w akcji! Polska zademonstrowała siłę na poligonie w Ustce

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Piotr Domin
Piotr Domin
PAP
2025-09-17 7:55

We wtorek, 16 września, na poligonie w Ustce wojsko zaprezentowało swoją siłę w ramach ćwiczeń wojskowych "Jesienny Ogień-25", które odbywają się w ramach manewrów "Żelazny Obrońca-25". Ćwiczenia obserwowali m.in. premier Donald Tusk wraz z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W ramach manewrów odbyło się pierwsze bojowe strzelanie z zakupionego dla polskiego wojska systemu obrony powietrznej Patriot. Tusk podkreślił, że Polska i NATO są przygotowane na różne scenariusze i zagrożenia, a ćwiczenia są odpowiedzią na agresywne manewry po drugiej stronie granicy.

Super Express Google News

Polska demonstruje siłę na poligonie w Ustce. "Żelazny Obrońca" w akcji

Ćwiczenia „Jesienny Ogień-25” są elementem szerokich ćwiczeń wojskowych „Żelazny Obrońca-25”, które trwają od początku września na terenie całego kraju. Jak podkreślił premier Tusk, „Żelazny Obrońca-25” to odpowiedź na trwające obecnie białorusko-rosyjskie manewry „Zapad-25”.

Polecany artykuł:

Rosja naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jak się zachować w przypadku odna…

- Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych i krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i różnych zagrożeń – mówił Donald Tusk.

W ćwiczeniach bierze udział łącznie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, a tylko we wtorek na manewrach było 18 tys. żołnierzy. Polacy u boku sojuszników biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także na szwedzkiej Gotlandii.

Polska armia na podium NATO? Kosiniak-Kamysz o budowie wielowarstwowej obrony powietrznej

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska dysponuje trzecią co do wielkości armią w NATO. Podkreślił jednak, że "żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia, jak to dzisiaj w Ustce".

- Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną. Zaczynamy od tego bardzo krótkiego zasięgu, program Pilica Plus, później program Narew i wreszcie program Wisła, dwie fazy – wyliczał Kosiniak-Kamysz.

W ćwiczeniach „Żelazny Obrońca-25” biorą udział zarówno Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Wojska Specjalne.

Szef MON o naruszeniu przestrzeni powietrznej

Wspominając o naruszeniu przestrzeni powietrznej państw NATO, w tym Polski, przez drony, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „wszystkie te działania są prowadzone z jednego kierunku – to Federacja Rosyjska odpowiada za drony wysłane na Polskę tydzień temu”.

Pierwsze strzelanie z Patriotów w Polsce. "Demonstrujemy zdolność głębokich uderzeń rakietowych"

We wtorek w Ustce strzelano po raz pierwszy w Polsce z rakiet Patriot. Prowadzony był także ogień z wyrzutni rakietowych Homar-A i Homar-K. Wykorzystano artylerię lufową – armatohaubice Krab i armatohaubice K9.

Kpt. Marcin Pypkowski z 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej podkreślił, że tylko USA i Polska posiadają Patrioty w wersji bojowej z systemem IBCS.

- To system nad systemami. Jesteśmy zdolni po integracji innych elementów systemu, jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szerokie, elastyczne ugrupowanie, które jest w stanie odpowiedzieć na szerokie spektrum zagrożeń – podkreślił kpt. Pypkowski.

Manewry „Żelazny Obrońca”

Ćwiczenie „Żelazny Obrońca” rozpoczęło się 1 września i potrwa do 27 września. Jest to największe przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2025 r. To federacja ćwiczeń obronnych realizowanych na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Bierze w nich udział 30 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu Wojska Polskiego i państw sojuszniczych NATO. W ramach „Żelaznego Obrońcy” zaplanowano 30 ćwiczeń w kraju. Te odbywają się na trzech poligonach: w Ustce, Orzyszu i Nowej Dębie.

Ćwiczenia Żelazny Obrońca w Ustce.
38 zdjęć
Dostałbyś się do wojska? Rozwiąż QUIZ z wiedzy niezbędnej zawodowemu żołnierzowi
Pytanie 1 z 13
Najdłuższą lądową linię graniczną Polska posiada z:
Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAKIETY PATRIOT
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
WOJSKO NATO
WOJSKO
DONALD TUSK
WOJSKA NATO
ĆWICZENIA WOJSKOWE
WOJSKO POLSKIE
NATO
MANEWRY WOJSKOWE
RAKIETY