"Żelazny Obrońca" w akcji! Polska zademonstrowała siłę na poligonie w Ustce

Polska demonstruje siłę na poligonie w Ustce. "Żelazny Obrońca" w akcji

Ćwiczenia „Jesienny Ogień-25” są elementem szerokich ćwiczeń wojskowych „Żelazny Obrońca-25”, które trwają od początku września na terenie całego kraju. Jak podkreślił premier Tusk, „Żelazny Obrońca-25” to odpowiedź na trwające obecnie białorusko-rosyjskie manewry „Zapad-25”.

- Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych i krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i różnych zagrożeń – mówił Donald Tusk.

W ćwiczeniach bierze udział łącznie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, a tylko we wtorek na manewrach było 18 tys. żołnierzy. Polacy u boku sojuszników biorą także obecnie udział w manewrach na Litwie i Łotwie, a także na szwedzkiej Gotlandii.

Polska armia na podium NATO? Kosiniak-Kamysz o budowie wielowarstwowej obrony powietrznej

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska dysponuje trzecią co do wielkości armią w NATO. Podkreślił jednak, że "żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia, jak to dzisiaj w Ustce".

- Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną. Zaczynamy od tego bardzo krótkiego zasięgu, program Pilica Plus, później program Narew i wreszcie program Wisła, dwie fazy – wyliczał Kosiniak-Kamysz.

W ćwiczeniach „Żelazny Obrońca-25” biorą udział zarówno Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Wojska Specjalne.

Szef MON o naruszeniu przestrzeni powietrznej

Wspominając o naruszeniu przestrzeni powietrznej państw NATO, w tym Polski, przez drony, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „wszystkie te działania są prowadzone z jednego kierunku – to Federacja Rosyjska odpowiada za drony wysłane na Polskę tydzień temu”.

Pierwsze strzelanie z Patriotów w Polsce. "Demonstrujemy zdolność głębokich uderzeń rakietowych"

We wtorek w Ustce strzelano po raz pierwszy w Polsce z rakiet Patriot. Prowadzony był także ogień z wyrzutni rakietowych Homar-A i Homar-K. Wykorzystano artylerię lufową – armatohaubice Krab i armatohaubice K9.

Kpt. Marcin Pypkowski z 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej podkreślił, że tylko USA i Polska posiadają Patrioty w wersji bojowej z systemem IBCS.

- To system nad systemami. Jesteśmy zdolni po integracji innych elementów systemu, jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szerokie, elastyczne ugrupowanie, które jest w stanie odpowiedzieć na szerokie spektrum zagrożeń – podkreślił kpt. Pypkowski.

Manewry „Żelazny Obrońca”

Ćwiczenie „Żelazny Obrońca” rozpoczęło się 1 września i potrwa do 27 września. Jest to największe przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2025 r. To federacja ćwiczeń obronnych realizowanych na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Bierze w nich udział 30 tys. żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu Wojska Polskiego i państw sojuszniczych NATO. W ramach „Żelaznego Obrońcy” zaplanowano 30 ćwiczeń w kraju. Te odbywają się na trzech poligonach: w Ustce, Orzyszu i Nowej Dębie.

