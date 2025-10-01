Zgotował piekło 11-letniej dziewczynce. Sąd bez litości dla Pawła F.

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-01 12:52

W środę (1 października) Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności Pawła F. 33-latek oskarżony był o gwałt ze szczególnym okrucieństwem 11-letniej dziewczynki. Dramat rozegrał się na początku 2024 r.

Super Express Google News
  • Sąd Okręgowy w Słupsku wydał wyrok wstrząsającej sprawie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na 11-letniej dziewczynce.
  • Paweł F. został skazany na 25 lat więzienia, a także otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktu z ofiarą.
  • Dodatkowo, sprawca ma zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
  • Jakie inne środki zastosował sąd i czy wyrok jest prawomocny?

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od stycznia 2025 r. Oskarżonego Pawła F. nie było w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Stawił się jedynie jego obrońca z urzędu.

Sędzia Aleksandra Szumińska, przewodnicząca składu orzekającego, zaznaczyła, że ze względu na dobro pokrzywdzonej w publikacjach w mediach nie można ujawniać inicjałów dziewczynki i adresu, gdzie doszło do przestępstwa. Sędzia wyłączyła jawność ustnego uzasadnienia wyroku.

Paweł F. został uznany za winnego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 11-latki i skazany na 25 lat więzienia. Karę ma odbyć w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Sąd orzekł również, że Paweł F. nie może zbliżać się do dziewczynki na odległość mniejszą niż 50 metrów i zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną przez 10 lat.

Sąd orzeka dożywotnio zakaz zajmowania przez oskarżonego wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

– mówiła sędzia Szumińska.

Ponadto Paweł F. ma zapłacić na rzecz dziewczynki 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sędzia Szumińska, ogłaszając wyrok, zaznaczyła, że oskarżony dopuścił się zarzucanego czynu w ciągu 5 lat po odbyciu łącznej kary więzienia 7 lat i pięciu miesięcy, w tym za umyślne przestępstwo z zastosowaniem przemocy (rozbój i spowodowanie obrażeń – PAP).

Sędzia zwolniła oskarżonego z kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Paweł F. 3 kwietnia 2024 r. w Słupsku podstępem, prosząc 11-latkę wracającą ze szkody o pomoc, zwabił ją do klatki schodowej bloku. Tam wepchnął ją do mieszkania i zamknął drzwi na klucz. Następnie przewrócił dziewczynkę na podłogę, szarpał, trzymał za włosy, uderzał w twarz, groził śmiercią i ją zgwałcił.

CZYTAJ TEŻ: Od 20 lat jeździła tędy do pracy, nagle zniknęła. Rodzina rozpoczęła poszukiwania. Szokujący finał

Sonda
Jak oceniasz działania sądów w Polsce

Polecany artykuł:

Śmiertelne potrącenie Filipa. Sąd skazał kierującą kobietę. Mama 10-latka chcia…
Rusza system kaucyjny w Polsce
Pokój Zbrodni
Mateusz poczekał, aż Kasia zaśnie. Później chwycił za maczetę | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki