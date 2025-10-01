Zgotował piekło 11-letniej dziewczynce. Sąd bez litości dla Pawła F.

Sąd Okręgowy w Słupsku wydał wyrok wstrząsającej sprawie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem na 11-letniej dziewczynce.

Paweł F. został skazany na 25 lat więzienia, a także otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktu z ofiarą.

Dodatkowo, sprawca ma zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Jakie inne środki zastosował sąd i czy wyrok jest prawomocny?

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od stycznia 2025 r. Oskarżonego Pawła F. nie było w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Stawił się jedynie jego obrońca z urzędu.

Sędzia Aleksandra Szumińska, przewodnicząca składu orzekającego, zaznaczyła, że ze względu na dobro pokrzywdzonej w publikacjach w mediach nie można ujawniać inicjałów dziewczynki i adresu, gdzie doszło do przestępstwa. Sędzia wyłączyła jawność ustnego uzasadnienia wyroku.

Paweł F. został uznany za winnego zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 11-latki i skazany na 25 lat więzienia. Karę ma odbyć w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Sąd orzekł również, że Paweł F. nie może zbliżać się do dziewczynki na odległość mniejszą niż 50 metrów i zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną przez 10 lat.

Sąd orzeka dożywotnio zakaz zajmowania przez oskarżonego wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

– mówiła sędzia Szumińska.

Ponadto Paweł F. ma zapłacić na rzecz dziewczynki 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sędzia Szumińska, ogłaszając wyrok, zaznaczyła, że oskarżony dopuścił się zarzucanego czynu w ciągu 5 lat po odbyciu łącznej kary więzienia 7 lat i pięciu miesięcy, w tym za umyślne przestępstwo z zastosowaniem przemocy (rozbój i spowodowanie obrażeń – PAP).

Sędzia zwolniła oskarżonego z kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Paweł F. 3 kwietnia 2024 r. w Słupsku podstępem, prosząc 11-latkę wracającą ze szkody o pomoc, zwabił ją do klatki schodowej bloku. Tam wepchnął ją do mieszkania i zamknął drzwi na klucz. Następnie przewrócił dziewczynkę na podłogę, szarpał, trzymał za włosy, uderzał w twarz, groził śmiercią i ją zgwałcił.

