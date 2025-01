i Autor: Domin / Super Express Paweł F. oskarżony o zgwałcenie 11-latki stanął przed sądem

Ruszył proces

Zgwałcił 11-letnią dziewczynkę. Paweł F. stanął przed wymiarem sprawiedliwości

Zaatakował 11-letnią dziewczynkę, gdy wracała do domu ze szkoły, zaciągnął do mieszkania, pobił i zgwałcił. Do przerażających zdarzeń doszło niecały rok temu w Słupsku. Oprawca został zatrzymany i stanął przed wymiarem sprawiedliwości.