Zgotował żonie piekło w dniu urodzin. Dusił ją taśmą, wszystko na oczach dzieci!

2025-09-24 14:50

Kiedy żona wróciła z pracy, próbował ją udusić, owijając jej twarz i szyję taśmą. Potem planował wjechać z impetem w drzewo, powodując wypadek. A to wszystko w dniu urodzin żony. Na szczęście szarpaninę rodziców zauważyły dzieci i spłoszyły ojca, który niedługo później sam zgłosił się na komendę. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autor: KPP Bytów/ Materiały prasowe 50-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa żony.
Bytów. Próbował udusić żonę taśmą w dniu jej urodzin! Wszystko widziały dzieci

Do policjantów trafiło zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety, którą mąż próbował udusić taśmą. Gdy funkcjonariusze dotarli pod jej adres, mężczyzny już tam nie było. Kobieta przekazała, że jej mąż, z którym się rozwodzi - napadł ją, gdy ta wysiadała z pojazdu po przyjeździe z pracy.

Następnie zaczął owijać jej głowę, szyję i usta taśmą próbując ją udusić i siłą zatrzymać w samochodzie. Wszystko działo się przed ich rodzinnym domem, dlatego też krzyki o pomoc kobiety, usłyszały dzieci, które wybiegły z budynku i spłoszyły ojca.

– przekazał sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Kobieta trafiła do szpitala z obrażeniami ciała, a policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Po chwili okazało się, że 50-latek sam przyjechał na komendę, przekazując dyżurnemu, że to on próbował zabić żonę.

Dodał, że miał też w planie po podduszeniu żony rozpędzić się i uderzyć samochodem w drzewo, powodując ich wspólny wypadek. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w celi. Prokurator przedstawił mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywocie.

POLICJA
BYTÓW