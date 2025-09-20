Białorusini grozili bronią w taksówce! Wydali jedno polecenie

Zofia Dąbrowska
Policja
2025-09-20 12:41

Chwile prawdziwej grozy przeżył kierowca taksówki, kiedy do jego pojazdu weszło dwóch Białorusinów i zaczęło grozić mu bronią. Mężczyźni przystawili mu lufę do skroni, gdy powiedział, że za pewien przejazd trzeba będzie zapłacić więcej. Kierowca zachował się jednak w sposób, który pokrzyżował plany napastników. Mężczyźni zostali zatrzymani.

grozili bronia taksowkarzowi

Autor: POLICJA/ Materiały prasowe

Dwóch Białorusinów groziło bronią taksówkarzowi. Zostali zatrzymani przez policję

Horror w taksówce w Gdańsku! Wszystko zaczęło się w minioną sobotę ok. godz. 22.30. 27-letni obywatel Nigerii, pracujący jako kierowca taksówki, odebrał dwóch pasażerów z ul. Głębokiej w Gdańsku. Początkowo mężczyźni chcieli jechać do centrum miasta. W trakcie przejazdu zażądali jednak, aby zawiózł ich do Sopotu. Kierowca zgodził się, informując, że cena kursu będzie wyższa. Wtedy jeden z pasażerów przyłożył mu do głowy lufę pistoletu i zażądał natychmiastowego zawiezienia do Sopotu. Przestraszony kierowca zatrzymał samochód i rozpoczął ucieczkę, wołając o pomoc. Sprawcy, zaskoczeni reakcją taksówkarza, porzucili pojazd i uciekli. Pokrzywdzony od razu udał się na komisariat.

"Ze zgłoszenia wynikało, że sprawcy mogą mieć broń i ich zatrzymanie wymagało szczególnej uwagi"

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu Śródmieście. Analiza monitoringu oraz zdobyte informacje pozwoliły szybko ustalić tożsamość sprawców – 40- i 32-letnich obywateli Białorusi. Mężczyźni zmienili niedawno adresy zamieszkania, ale policjanci ustalili, że mogą przebywać w Sopocie. "Ze zgłoszenia wynikało, że sprawcy mogą mieć broń i ich zatrzymanie wymagało szczególnej uwagi. Policjanci musieli zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych, sprawców, ale także swoje" - piszą pomorscy policjanci na swojej stronie internetowej.

Podczas porannej akcji w jednym z sopockich mieszkań kryminalni zatrzymali obu Białorusinów, którzy zostali kompletnie zaskoczeni wizytą policji. W mieszkaniu zabezpieczono pistolet pneumatyczny na śrut. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania. Za taki czyn grozi kara nawet 3 lat więzienia.

