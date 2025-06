Spis treści

Co to są Zielone Świątki?

Zielone Świątki to ludowa nazwa święta Zesłania Ducha Świętego, które upamiętnia wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich – zesłanie Ducha Świętego na apostołów. W tradycji chrześcijańskiej jest to moment narodzin kościoła. Święto to ma również korzenie w przedchrześcijańskich obrzędach związanych z nadejściem lata i odradzającą się przyrodą.

Kiedy wypadają Zielone Świątki 2025?

W 2025 roku Zielone Świątki przypadają na niedzielę 8 czerwca. Co ważne, jest to święto ruchome, obchodzone zawsze 49 dni po Wielkanocy, czyli w siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. W 2026 roku natomiast Zielone Świątki będą obchodzone w niedzielę 24 maja, a w 2027 16 maja.

Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła?

Wielu wiernych co roku zastanawia się czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Okazuje się, że tak, a uczestnictwo we mszy świętej w Zielone Świątki jest obowiązkowe dla wiernych kościoła katolickiego. Wszystko ze względu na to, że jest to tzw. święto nakazane, co oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestniczenia w eucharystii tego dnia.

Czy Zielone Świątki to dzień wolny od pracy?

Tak, Zielone Świątki są dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce. Jednakże, ponieważ święto to zawsze przypada w niedzielę, nie skutkuje to dodatkowymi dniami wolnymi dla pracowników.

Tradycje i zwyczaje związane z Zielonymi Świątkami

W Polsce Zielone Świątki łączą się z wieloma tradycjami ludowymi. Do najpopularniejszych należy dekorowanie domów i kościołów zielonymi gałązkami, co symbolizuje odrodzenie i życie. W niektórych regionach organizowane są również procesje i ogniska, nawiązujące do dawnych obrzędów agrarnych.

Sonda Uczestniczysz we wszystkich obowiązkowych mszach świętych? Tak W większości Nie