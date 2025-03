i Autor: Shutterstock, Prognoza pogody IMGW na weekend 14-16.03.2025 r.

Fatalne wieści

Zima wypiera wiosnę z Polski. Mróz w całym kraju. Prognozy nie zostawiają złudzeń

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie, które szczególnie odczujemy w weekend". Szczególnie zimno będzie w nocy, gdy temperatura spadnie do -6°C. W ciągu dnia niewielkie są szanse na dwucyfrowe wartości na termometrach. Poprzedni weekend, z temperaturami powyżej 20°C wydaje się już być tylko odległym wspomnieniem. Co więcej, spodziewane są też opady śniegu!