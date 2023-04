Złodziej roku w Gdańsku?! Uciekał z galerii w skradzionych butach

Cała sprawa zaczęła się od zgłoszenia, które wpłynęło do policjantów z komisariatu na Wrzeszczu. W jednej z galerii handlowych, znajdujących się na terenie Gdańska doszło do kradzieży. Mężczyzna poprosił pracownika sklepu sportowego o buty do przymiarki. - Gdy mężczyzna nowe buty miał już na sobie, a stare schowane w torbie, wybiegł ze sklepu - wyjaśnia oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, podinsp. Magdalena Ciska. Niektórzy przedstawiciele "Super Expressu" żartują, że pana trzeba nominować do nagrody złodzieja roku.

Funkcjonariuszka dodaje, że złodziej nie zdążył się nacieszyć swoim łupem, ponieważ chwilę później został ujęty przez ochronę sklepu. Pracownicy zawiadomili policję i mężczyzna został zatrzymany oraz przewieziony do komisariatu.

- Podczas kontroli okazało się, że 33-latek miał w plecaku kilka flakonów markowych perfum. Policjanci ustalili, że te również najprawdopodobniej pochodzą z kradzieży, której mężczyzna dopuścił się w jednym ze sklepów znanej sieci drogerii. Ten wątek funkcjonariusze będą wyjaśniać. Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży butów o wartości prawie 700 zł. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 5 lat więzienia - podsumowuje podinsp. Ciska.

