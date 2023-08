Zmiana w organizacji ruchu w Gdańsku. Utrudnienia potrwają do września

Od 21 sierpnia do co najmniej końca września odcinek ul. Ogarnej, od ul. Powroźniczej do posesji Ogarna 103/105 (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Ogarna/ul. Ławnicza/ul. Słodowników) będzie wyłączony z ruchu kołowego. Ulica Mieszczańska będzie nadal drogą bez przejazdu, ale udostępnione dla ruchu kołowego pozostaje skrzyżowanie ul. Ogarnej z ul. Kotwiczników i ul. Powroźniczą.