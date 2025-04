Zmiany na majówkę! Komunikacja miejska w Trójmieście oraz SKM z nowym rozkładem

Wygrana w Eurojackpot. Dwóch Polaków może się cieszyć. Będzie gruby przelew. Co z podatkiem?

SKM w majówkę 2025. Zmiany w rozkładzie

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na odcinku Gdańsk Śródmieście-Wejherowo-Lębork w czwartek i sobotę (1 i 3 maja) będą kursowały jak w niedzielę i święta, czyli co 20 minut. Z kolei w piątek (2 maja) będą jeździły jak w soboty, czyli: na odcinku Gdynia Chylonia - Gdańsk Śródmieście co 10 minut, natomiast na pozostałym odcinku co 20 minut.

Według zmienionych zasad będzie również funkcjonowała komunikacja publiczna w Gdańsku. W czwartek i sobotę (1 i 3 maja) autobusy i tramwaje będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Natomiast w piątek (2 maja) ze względu na brak zajęć w szkołach i mniejsze zapotrzebowanie na komunikację miejską, obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy z pewnymi wyjątkami.

2 maja tramwaje linii 7 będą jeździć w godzinach szczytu wg specjalnego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 20-30 minut.

Na liniach 106, 138 i 167 będą dodatkowe kursy rano i po południu. Zwiększona zostanie częstotliwość porannych kursów na liniach 112, 115, 184, 186, 200 i 289. Linia 126 będzie funkcjonować wg. specjalnego rozkładu jazdy, liczba kursów do i z Żukowa będzie taka sama, jak w dni powszednie. Pozostałe wyjątki obejmują linie: 174, 232, 262, 283, a szczegóły dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Jak poinformowała rzeczniczka ZTM Dagmara Szajda, w związku z rozpoczęciem sezonu turystycznego w majówkę na trasy wyjadą autobusy i tramwaje linii sezonowych. Będą to linie: 600, 606, 622 i 658 oraz tramwaje linii 60. Będzie z nich można korzystać do 28 września.

"Nowością w tym sezonie będzie obsługiwana zabytkowymi autobusami linia 600 na trasie Muzeum II Wojny Światowej – Westerplatte. Autobusy będą kursować w soboty, niedziele i święta co 60 minut w godz. 10.00-19.00"

- wyjaśniła Szajda.

Wprowadzone zostaną też korekty w rozkładach jazdy linii T8, 158 i 169. W czasie długiego weekendu majowego, również komunikacja miejska organizowana przez ZKM w Gdyni będzie funkcjonować według zmienionych zasad.

Jak podał przewoźnik, w czwartek i w sobotę będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedzielę i święta.

Natomiast w piątek na większości tras będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w soboty. Tego dnia nie będą funkcjonować linie: 21, 30, 34, 104, 119, 121, 134, 135, 163, 180, 196, 209, 244, 252 i 265.

Według rozkładów ważnych w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej, będą jeździć linie: J, K, X, Z, 83, 84, 85, 86, 87, 144, 165, 177, 185, 187, 191, 193 i 288.

"Ze względu na spodziewane mniejsze zatory drogowe, w celu zminimalizowania przyspieszonych kursów, na liniach: K, X, Z, 31, 191 i 193 odjazdy z pętli początkowych mogą odbywać się do 3 minut później oraz przyjazdy na przystanki końcowe do 3 minut wcześniej, niż w rozkładach powszednich" - podał ZKM.

Dodatkowo na liniach: S, 23, 27, 31, 33, 125, 140, 146, 173, 181, 192, 197, 198, 723, i 740 będą obowiązywały szczególne zasady, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej gdyńskiego ZKM.