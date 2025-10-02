Zmiany w portfelach Polaków? Prezydent popiera wycofanie groszówek

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-10-02 19:30

Czy to koniec jedno- i dwugroszówek w Polsce? Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że do Pałacu Prezydenckiego trafiła petycja w sprawie ich likwidacji i sam jest "na tak". Produkcja najmniejszych monet kosztuje więcej, niż są warte, a rozwiązanie w postaci zaokrąglania cen działa już w innych krajach Europy.

Karol Nawrocki

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
Polskie monety zostaną wycofane z obiegu?

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, iż na biurko prezydenta trafiła petycja, której autor twierdzi, iż produkcja monet o nominałach 1 i 2 grosze nie ma sensu i proponuje jej zaprzestanie. Teraz - jak się okazuje - do całej sprawy odniósł się sam Karol Nawrocki.

Czeka nas likwidacja jedno- i dwugroszówek? Prezydent Nawrocki "na tak"

Coraz głośniej mówi się o możliwej likwidacji najmniejszych monet w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki w programie "Gość Radia ZET" przyznał, że do Pałacu Prezydenckiego wpłynęła petycja w tej sprawie i sam patrzy na nią przychylnie.

We wtorkowej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prezydent potwierdził, że zna treść petycji dotyczącej wycofania z obiegu monet o nominale 1 i 2 grosze. Jak zaznaczył, problem ten dotyczy nie tylko konsumentów, ale również przedsiębiorców, którzy od lat wskazują na uciążliwości związane z obrotem najmniejszymi nominałami.

To bardzo rozsądna propozycja. Tego typu rozwiązania zostały już wprowadzone w Belgii, Holandii, zdaje się, że także w USA i jeszcze jakimś państwie europejskim - powiedział Karol Nawrocki na antenie Radia ZET.

Co ważne, choć Karol Nawrocki przyznał, że osobiście popiera likwidację najmniejszych monet, podkreślił również, że sprawa wymaga dokładnej analizy. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego wycofania jedno- i dwugroszówek wciąż należy do władz, a obecnie temat pozostaje na etapie prac prawnych i analiz ekonomicznych.

Ekonomia i praktyczność polskich monet

Prezydent przypomniał, że koszt produkcji jedno- i dwugroszówek przewyższa ich realną wartość. Podobne zdanie miał również polski ekonomista i analityk Marek Zuber, który w rozmowie z portalem Fakt.pl przyznał, że wybicie monet kosztuje więcej, niż wynosi ich wartość.

