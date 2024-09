Zmiany w rozkładach jazdy pociągów w związku z modernizacją przystanku SKM Gdynia

Pomoc powodzianom już ruszyła. Dary z Sopotu jadą do Wałbrzycha

Prace budowlane potrwają około 2 miesięcy.

Przystanek od-nowa

Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski to drugi „stoczniowy” przystanek kolejowy, który jest modernizowany. Z tego powodu w Gdyni zmieni się prawie wszystko. Powstanie zupełnie nowy peron z wiatą, pojawi się również winda łącząca peron z kładką. Zmodernizowane zostanie także torowisko. Te wszystkie prace wymagają ograniczenia ruchu pociągów. Co się zmieni?

Rozkład jazdy

Pierwsze zmiany już zostały wprowadzone. Od 16 września 2024 r. zamknięty został jeden z torów. Oznacza to, że skrócone zostały trasy niektórych składów, które rozpoczynały bieg w Rumi, Redzie czy Gdyni Cisowej. Teraz rozpoczynają one trasę na stacji Gdynia Główna. Jednak, aby nie utrudnić codziennych dojazdów 9 pociągów SKM na odcinku Gdynia Grabówek – Gdynia Główna zostało skierowanych na tory dalekobieżne. Dotyczy, to następujących pociągów:

59712 relacji Wejherowo (odj. 6:06) – Gdynia Główna (odj. 6:41) – Gdańsk Śródmieście (przyj. 7:19) )

59620 relacji Wejherowo (odj. 6:22) – Gdynia Główna (odj. 6:57) – Gdańsk Śródmieście (przyj. 7:35)

59764 relacji Wejherowo (odj. 14:33) – Gdynia Główna (odj. 15:09) – Gdańsk Śródmieście (przyj. 15:47)

95721 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 7:00) – Gdynia Główna (odj. 7:38) – Wejherowo (przyj. 8:13)

95415 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 8:15) – Gdynia Główna (odj. 8:53) – Gdynia Cisowa (przyj. 9:04)

95763 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 14:50) – Gdynia Główna (odj. 15:28) – Wejherowo (przyj. 16:04)

95771 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 15:37) – Gdynia Główna (odj. 16:15) – Wejherowo (przyj. 16:54)

95777 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 16:30) – Gdynia Główna (odj. 17:08) – Wejherowo (przyj. 17:44)

95785 relacji Gdańsk Śródmieście (odj. 17:00) – Gdynia Główna (odj. 17:38) – Wejherowo (przyj. 18:13).

Zmiany od 28 września

Kolejne zmiany planowane są od 28 września 2024 r. Wtedy przystanek Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski zostanie całkowicie zamknięty dla pasażerów. Prace związane z budową nowego peronu potrwają około dwóch miesięcy. Przez ten czas bilety kolejowe Taryfy Pomorskiej będą uprawniały do przejazdu pojazdami gdyńskiej komunikacji miejskiej na odcinku Gdynia Grabówek – Gdynia Główna. Co ważne, ulicą Morską oraz Janka Wiśniewskiego. Przypominamy również, że bilety jednorazowe i okresowe w Taryfie Pomorskiej są ważne w pociągach obu przewoźników (PKP SKM i POLREGIO), co pozwala na przesiadki i kontynuowanie podróży pociągami drugiego przewoźnika.

