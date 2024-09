Zmiany w rozkładzie SKM. Problemy pasażerów z dojazdem do Gdańska Śródmieście

W godzinach 5.00 - 22.00 co drugi pociąg z Lęborka, Wejherowa i Gdyni, jadący w kierunku Gdańska Śródmieścia będzie zakończy bieg na stacji Gdańsk Politechnika. Analogicznie będzie z kursami w kierunku Lęborka, Wejherowa i Gdyni - co drugi pociąg wyruszający na co dzień z Gdańska Śródmieścia wyruszy ze stacji Gdańsk Politechnika.