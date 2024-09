Znamy zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2024 w Gdyni. One będą zrealizowane!

Wyniki gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 ogłoszone zostały w czwartek (19 września) podczas otwartego spotkania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Gdyński Budżet Obywatelski to jeden ze sposobów na to, jak bezpośrednio wpływać na nasze miasto. Dziś ogłosiliśmy jakie pomysły gdynian i gdynianek w 11. edycji tego procesu na zmiany zostaną przekazane do realizacji. Jestem pewnien, że każdy z tych projektów przysłuży się naszej lokalnej społeczności. To więc z jednej strony wielkie święto wszystkich mieszkańców i mieszkanek, a dla nas zobowiązanie wobec Państwa do realizacji zwycięskich inicjatyw. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie

– mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

Frekwencja w tegorocznym głosowaniu wyniosła 9.05 proc., czyli udział wzięło 19 928 osób. Głosowało więcej kobiet (58 proc.) niż mężczyzn. Najwięcej głosujących było w przedziale wiekowym 35-54 lata – 44,1 proc., z kolei osób nieletnich – 17,2 proc. Najstarsza osoba biorąca udział w głosowaniu BO2024 ma 100 lat, głosowała na projekty z Wielkiego Kacka. W gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2024 do podziału było 12 837 607 zł plus premia w ramach „Projektu +1”. To nagroda w postaci realizacji dodatkowych projektów (ze środków miasta): dużego dla dzielnicy z najwyższą frekwencją w głosowaniu oraz małych – po jednym w dzielnicach, które w rankingu frekwencji zajęły drugie i trzecie miejsca. W tym roku wybierano spośród 257 projektów dzielnicowych. Najwięcej było ich na Małym Kacku – 23, najmniej – na Działkach Leśnych, Leszczynkach i Orłowie, po sześć projektów.

Spośród 17 poddanych pod głosowanie projektów Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego wybrano 10:

„Mural na 100-lecie miasta w tunelu na Wzgórzu Św. Maksymiliana” (wartość: 100 000 zł, liczba głosów: 7 874)

„Wykonanie kilkunastu figur ryb zaprojektowanych przez mieszkańców i lokalnych artystów oraz umieszczenie ich w przestrzeni publicznej” (wartość: 100 000 zł, liczba głosów: 4 612).

„Koncerty z okazji 100-lecia Gdyni” (wartość: 100 000 zł, liczba głosów: 4 097)

„Urodzinowe gry miejskie” (wartość: 50 000 zł, liczba głosów: 3 036)

„11 tablic informacyjnych z wizualizacjami 3D dot. dawnej architektury sześciu dzielnic oraz mniej znanych obiektów historycznych w czterech dzielnicach” (wartość: 99 000 zł, liczba głosów: 2 861)

„Film 360° z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, pokazujący Gdynię 100 lat temu na tarasie widokowym przy ulicy Zawiszy Czarnego 1” (wartość: 99 875 zł, liczba głosów: 2 734)

„Przygotowanie gry planszowej o Gdyni z okresu XX-lecia międzywojennego” (wartość: 100 000 zł, liczba głosów: 2 681)

„Koncert jubileuszowy piosenek morskich na 100-lecie Gdyni” (wartość: 99 000 zł, liczba głosów: 2 122)

„Historia dzielnic Gdyni w opowieściach jej mieszkańców na tle 100 lat miasta — gromadzenie wspomnień (spotkania, spacery, wywiady), opracowanie wydawnictwa, film” (wartość: 100 000 zł, liczba głosów: 1 997)

„Warsztaty plastyczne dla rodzin, konkurs i stworzenie puzzli związanych ze 100-leciem miasta” (wartość: 61 000 zł, liczba głosów: 1 728)

Natomiast spośród pięciu poddanych pod głosowanie projektów Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego wybrano dwa:

„Kolejne parki kieszonkowe, szpalery drzew i zieleń przyuliczna w 6 gdyńskich dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Mały Kack, Grabówek, Dąbrowa, Oksywie i Wzgórze św. Maksymiliana” (wartość: 990 560 zł, liczba głosów: 11 150)

„Kolejne parki kieszonkowe, szpalery drzew i zieleń przyuliczna w 6 gdyńskich dzielnicach: Obłuże, Chylonia, Witomino, Wielki Kack, Karwiny, Działki Leśne” (wartość: 997 160, liczba głosów: 10 996).

Najwyższą frekwencję – 25,68 procent głosujących – osiągnięto w Wielkim Kacku i to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy duży „Projekt +1”: „Oświetlenie wzdłuż ul. Świętokrzyskiej oraz części ul. Kacze Buki i ul. Beskidzkiej”. Projekt ten został wyceniony na 359 000 zł. Na drugim i trzecim miejscu rankingu frekwencji ostatecznie uplasowały się, odpowiednio: Babie Doły (23,94 proc.) oraz Kamienna Góra (17,28 proc.). W tych dzielnicach zrealizowane zostaną dodatkowe projekty małe: „Szlaban leśny na polanę rekreacyjną na Babich Dołach” (17 150 zł) oraz „Cykliczne zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży połączone z nauką nawigacji w terenie oraz nauką języków obcych” (15 500 zł). Do wyjątkowej sytuacji doszło w Śródmieściu. Tam wyniki głosowania na projekty duże wykazały, że dwa projekty uzyskały tę samą najwyższą liczbę głosów. Po 353 głosy uzyskały pomysły „Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Władysława IV w okolicy skrzyżowania z ul. Batorego” oraz „Nowe nasadzenia zieleni oraz stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji przy al. 17 Grudnia między ul. 3 Maja 38 a ul. Obrońców Wybrzeża”

Pula środków w dzielnicy umożliwia realizację tylko jednego z nich. W związku z tym, zgodnie z regulaminem BO, za wybrany uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania dokonanego przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego

– mówi Magdalena Warmowska, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej proces gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ostatecznie do realizacji zostanie przekazany projekt Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Władysława IV w okolicy skrzyżowania z ul. Batorego.

Wśród projektów dzielnicowych w całym mieście najwięcej głosów – 1864 – otrzymał zwycięski projekt z Wielkiego Kacka: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Gryfa Pomorskiego oraz lepsze oświetlenie i remont chodnika wzdłuż ul. Starodworcowej”. Najdroższy zwycięski projekt został wybrany na Obłużu, to „Park na Obłużu w okolicy ul. Stolarskiej 20” (wartość 545 624 zł), a najtańszy na Dąbrowie: „Zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie” (wartość: 4 260 zł) Najrzadziej głosowali mieszkańcy Działek Leśnych (2,91 proc.).

