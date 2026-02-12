Zostało jeszcze maksymalnie 5 lat. Bloki z wielkiej płyty zaczną się sypać

Bloki z wielkiej płyty: ile im jeszcze zostało?

Charakterystyczne betonowe kolosy, które przez dekady definiowały polski krajobraz miejski, stoją dziś przed jednym z największych wyzwań od czasu ich budowy. Okazuje się bowiem, że za 3-5 lat może nastąpić wielkie tąpnięcie i domy milionów Polaków zaczną po prostu się "sypać".

Jak podaje portal money.pl, w ciągu najbliższych lat wiele elementów instalacji technicznych w PRL-owskich blokach może zacząć intensywnie zawodzić. Chodzi przede wszystkim o instalacje wodne i kanalizacyjne, które były montowane dziesiątki lat temu i przez dekady nie były modernizowane. Specjaliści wskazują, że stalowe i żeliwne rury, standardowe w czasach PRL, są obecnie w bardzo złym stanie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

PRL-owskie bloki z wielkiej płyty mają wiele wad. Pękające ściany to tylko początek

8

Sygnały ostrzegawcze, których nie warto lekceważyć

Warto jednak wiedzieć, że instalacje często "wysyłają sygnały" o nadchodzących problemach, które mieszkańcy mogą zauważyć zanim dojdzie do pełnej awarii. Mowa m.in. o:

szumach w rurach,

spadkach ciśnienia wody,

nietypowych odgłosach w ścianach,

barwie wody lecącej z kranu.

Choć instalacje techniczne są najbardziej naglącym problemem, to nie jedyne bolączki wielkopłytowych bloków. Mieszkańcy od lat narzekają również na niewydolne wentylacje, szczególnie w budynkach, w których okna wymieniono na szczelne, nowoczesne - co osłabiło naturalne ciągi powietrza. Więcej problemów, które napotyka się w PRL-owskich blokach znajdziecie w galerii zdjęć wyżej.

Czy bloki z wielkiej płyty są jeszcze bezpieczne?

Wielka płyta miała teoretycznie służyć nawet 50 lat. Jednak wiele budynków stoi już ponad 60 lat, a instalacje nigdy nie przeszły gruntownych remontów. Te realia sprawiają, że część ekspertów ostrzega: bez szeroko zakrojonych modernizacji wiele z tych bloków może się stać problematycznych technologicznie lub mniej bezpiecznych w dłuższej perspektywie.