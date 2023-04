Zrobił to na oczach policjantów. Wszystko się nagrało! "Denerwowało go, że wszyscy wolno jadą"

Takich scen nawet doświadczeni funkcjonariusze nie widzą codziennie. Kierowca forda zdecydował się na bardzo niebezpieczny manewr, który nie miał nic wspólnego z jazdą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Akurat w tym miejscu, na terenie miejscowości Łąkie obowiązuje zakaz wyprzedzania. To nie powstrzymało mężczyzny, podobnie zresztą jak... skrzyżowanie. - Całe zdarzenie zostało nagrane przez mundurowych. Po zatrzymaniu kierowcy do kontroli drogowej, tłumaczył on, że zaczął wyprzedzać, gdyż denerwowało go, że wszyscy wolno jadą - informuje st. sierż. Dawid Łaszcz, oficer prasowy KPP w Bytowie.

Pomorskie: Wyprzedzał na zakazie na oczach policjantów. Ogromny mandat!

Policjanci niejednokrotnie podkreślali, że dla takich kierowców nie będzie taryfy ulgowej. Jedno jest pewne, tę lekcję mężczyzna zapamięta na bardzo długo, a budżet na święta wielkanocne został uszczuplony. Całe zdarzenie możecie zobaczyć na filmie, który zamieszczamy pod tekstem. Materiał publikujemy ku przestrodze.

- Za popełnione wykroczenie został ukarany 2000 zł mandatem karnym, a do jego konta zostanie dopisanych 25 punktów karnych. Przypominamy, że wyprzedzanie m.in. na skrzyżowaniach jest zabronione i szczególnie niebezpieczne. Apelujemy do kierowców o rozwagę za kierownicą i pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od nas samych - podsumowuje st. sierż. Łaszcz.

