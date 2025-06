Żużlowe Mistrzostwa Europy w Gdańsku. Bilety wciąż są dostępne

Żużlowe mistrzostwa Europy. Finał w Gdańsku

Tegoroczna edycja Drużynowych Mistrzostw Europy, rozgrywana w nowej formule, to już czwarta odsłona tego formatu. Po raz pierwszy jednak, to właśnie stadion im. Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku będzie gościł finałowe zawody. Dotychczas, we wszystkich poprzednich edycjach, polska reprezentacja nie miała sobie równych, triumfując kolejno w Poznaniu (2022), Stralsundzie (2023) i Grudziądzu (2024).

Imprezy w Gdańsku. Mistrzostwa Europy w żużlu. Składy drużyn

Oprócz gospodarzy, w finale DME wezmą udział drużyny z Danii, Szwecji i Ukrainy, które wywalczyły sobie miejsce w decydującej rozgrywce poprzez wcześniejsze eliminacje. Każda ekipa składa się z czterech zawodników seniorskich (z ograniczeniem do jednego uczestnika cyklu Speedway Grand Prix) oraz młodzieżowca do lat 21, pełniącego rolę rezerwowego. Selekcjoner polskiej kadry, Rafał Dobrucki, zdecydował się na wystawienie najmocniejszego składu.

Barw Polski bronić będą: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Przemysław Pawlicki. W roli rezerwowego wystąpi Wiktor Przyjemski, jeden z najbardziej obiecujących zawodników PGE Ekstraligi w sezonie 2025

Żużel w Trójmieście. Wielki powrót na gdański tor

Gwiazdą polskiej reprezentacji będzie bez wątpienia Bartosz Zmarzlik – pięciokrotny indywidualny mistrz świata i jedyny zawodnik, który był obecny przy wszystkich dotychczasowych triumfach Polaków w DME. Jego powrót na gdański tor to prawdziwa uczta dla fanów żużla, zwłaszcza że ostatni raz rywalizował tam oficjalnie w 2020 roku podczas finału Mistrzostw Polski Par Klubowych.

Finał w żużlu w Gdańsku. Bilety wciąż są dostępne

Sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie trwa w najlepsze. Wejściówki są dostępne online na platformach bilety.speedwayevents.pl oraz ebilet.pl. W dniu zawodów, bilety będzie można nabyć również w kasach stadionowych, które zostaną otwarte o godzinie 11:00. Nie przegap szansy, aby na własne oczy zobaczyć zmagania najlepszych żużlowców Europy i wspierać polską reprezentację w walce o kolejny tytuł!