13-latek ważył tylko 10 kg. Matka zostawiała go samego bez jedzenia i picia

Gmina Kadzidło pod Ostrołęką. Matka znęcała się nad 13-letnim synem

Dramat, który wręcz nie mieści się w głowie, rozegrał się w jednej z miejscowości w gminie Kadzidło pod Ostrołęką. W jednym z domów został znaleziony 13-letni chłopiec, który był w stanie skrajnego wycieńczenia i niedożywienia.

Jak mówi podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka policji w Radomiu, matka zostawiała syna samego nawet na kilka dni bez jedzenia, picia i opieki higienicznej, czy medycznej. - Swoich bliskich zapewniała, że dziecko jest w ośrodku, gdzie ma zapewnioną opiekę – przyznaje rzeczniczka.

Członkowie rodziny nie do końca wierzyli jednak kobiecie. Byli zaniepokojeni nieobecnością chłopca i powiadomili Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle. - Pracownicy MOPS-u udali się do domu, gdzie dziecko miało mieszkać. Chłopiec był w stanie wycieńczenia, wygłodzenia, z widocznymi odleżynami. Natychmiast został przewieziony do szpitala – dodaje podinsp. Kucharska.

Z opinii lekarza wynikało, że dziecko było skrajnie niedożywione i odwodnione, a jego stan zdrowia stwarzał dla niego bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 13-latek ważył niespełna 10 kg!

Matka chłopca usłyszała zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce sąd zastosował wobec 35-latki tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.