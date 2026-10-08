15-letni Wiktor nagrywał swój szaleńczy atak! Donald Tusk wszystko ujawnił

Mord w szkole. Nożownik nagrywał swój atak

Szokujące zdarzenie w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (powiat wyszkowski) na Mazowszu. W czwartek rano 15-letni Wiktor przeprowadził w placówce atak z użyciem noża. Jak przekazał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk nastolatek miał na sobie kask używany do jazdy m.in. hulajnogą, a na nim kamerkę, którą nagrywał zbrodnię. Policja na razie nie potwierdza tych doniesień szefa rządu.

Przypomnijmy, że około godziny 9 na teren placówki w Leszczydole-Nowinach wtargnął jej 15-letni absolwent. Jak wynika z relacji świadków, był uzbrojony w trzy noże. Gdy tylko nastolatek rozpoczął atak, na jego drodze stanął dyrektor szkoły. Podjął próbę obezwładnienia młodego napastnika i choć sam został zraniony zdołał ująć agresora. Jego postawa prawdopodobnie zapobiegła eskalacji tragedii i atakowi na kolejne osoby, w tym na dzieci.

Niestety, bilans ataku 15-latka jest tragiczny. W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zmarła 37-letnia szkolna woźna. Mimo natychmiastowej pomocy i podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować. Kobieta osierociła dwoje dzieci.

Ranny został również dyrektor placówki, a także nauczycielka.

Seria ataków i prób ataków z użyciem noża w szkole

Zaledwie dzień wcześniej na Mazowszu doszło do innego ataku ucznia z użyciem noża w szkole. Doszło do tego w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił tam dziewięć osób.

Z kolei w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić przeprowadzeniem ataku w swojej szkole i również posiadał przy sobie dwa noże.

Pojawiły się podejrzenia, że wszystkie sprawy są ze sobą powiązane, a młodzież miała uczestniczyć w szokującym internetowym challenge'u, który miał polegać na przeprowadzeniu ataku nożem. Informacje te nie są jeszcze potwierdzone, sprawdza je Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?