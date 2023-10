Czołowe zderzenie bmw z seatem. 21-latek wyprzedzał na podwójnej ciągłej

Potworny wypadek

21-latek w bmw wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Zderzył się czołowo z seatem, są ranni

Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej 544, w pobliżu Pawłowa (pow. mławski). 21-latek kierujący bmw zignorował podwójną linię ciągłą i na wzniesieniu wyprzedzał inne auto. Swoim zachowaniem doprowadził do czołowego zderzenia z seatem jadącym z naprzeciwka. W wypadku dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. To cud, że nikt nie zginął!