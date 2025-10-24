26-latka zadźgała partnera nożem?! Próbował jej pomóc. Wstrząsające szczegóły zbrodni w Warszawie

Tragiczne wydarzenie na warszawskich Bielanach: 26-latka oskarżona o zabójstwo partnera.

Podejrzana twierdzi, że śmierć nastąpiła przypadkowo, gdy partner próbował zapobiec jej samookaleczeniu.

W chwili zatrzymania kobieta miała blisko 4 promile alkoholu we krwi.

Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, starając się ustalić wszystkie okoliczności tej przerażającej zbrodni.

Młodej kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Warszawa. Zabiła partnera, gdy próbował jej pomóc?!

Sprawa budzi wiele pytań i emocji, zwłaszcza w kontekście ujawnionych szczegółów dotyczących stanu oskarżonej w chwili zatrzymania. Prokuratura, na prośbę naszej redakcji, ujawniła kluczowe informacje, które rzucają nowe światło na tę dramatyczną historię. Okazuje się, że to sama podejrzana powiadomiła służby o zdarzeniu. Co więcej, 26-latka nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu zabronionego, przedstawiając wersję wydarzeń, która może zaskakiwać. Według jej wyjaśnień, śmierć partnera miała nastąpić przez przypadek, w momencie, gdy próbował on zapobiec jej samookaleczeniu nożem. Te zeznania stanowią kluczowy element śledztwa i będą dokładnie weryfikowane przez prokuratorów.

Co wykazała sekcja zwłok?

Sekcja zwłok zmarłego mężczyzny została już przeprowadzona, a wstępne ustalenia wskazują na naruszenie tętnicy szyjnej i wylew krwi do jam ciała jako przyczynę zgonu. Obecnie prokuratura oczekuje na pełną opinię medyka sądowego, która zostanie wydana w oparciu o wszelkie niezbędne badania, w tym toksykologiczne, mające na celu wykrycie ewentualnej obecności alkoholu lub innych środków odurzających w organizmie ofiary. Te szczegóły są kluczowe dla pełnego zrozumienia przebiegu tragicznych wydarzeń i ostatecznego postawienia zarzutów.

Pijana i z nożem. Sceny jak z horroru na Broniewskiego

Cała historia rozpoczęła się od niepokojącego zgłoszenia, które odebrali policjanci z Bielan 6 października 2025 r. Zgłaszająca mówiła o rannym w jednym z bloków. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, pozostawiając sąsiadów i służby w szoku.

Miała aż 4 promile

W mieszkaniu, obok ciała ofiary, znajdowała się również partnerka zmarłego. 26-latka została natychmiast zatrzymana i osadzona w policyjnej celi. Jednak przesłuchanie jej było możliwe dopiero po wytrzeźwieniu. W chwili zatrzymania kobieta miała w organizmie aż 3,9 promila alkoholu. Jak informuje policja, w toku dalszych czynności śledczych zabezpieczono nóż, którym kobieta prawdopodobnie zadała śmiertelny cios. Narzędzie zbrodni jest obecnie poddawane szczegółowym badaniom kryminalistycznym.

Co dalej z 26-latką?

Zebrany przez bielańskich policjantów materiał dowodowy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, pozwolił na postawienie zatrzymanej kobiecie zarzutu zabójstwa. Prokurator, biorąc pod uwagę wagę czynu i ryzyko matactwa, zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie 26-latki. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, co oznacza, że kobieta spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.