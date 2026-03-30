3 miliardy złotych na rewitalizację Pragi i Targówka. Powstaną nowe mieszkania i wielki park

Wielka rewitalizacja Pragi. Modernizacja obejmie 2 tysiące hektarów

Głównym założeniem całego projektu jest wyrównanie standardów życia na terenie całej stolicy, ze wskazaniem przede wszystkim na prawobrzeżne dzielnice. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra zaznacza, że przemiany mają na celu nie tylko podniesienie standardu lokali, ale również wykreowanie nowych opcji rekreacyjnych oraz pobudzenie społecznej energii mieszkańców.

Projekt „Gminny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030” dotyczy obszaru liczącego przeszło dwa tysiące hektarów, na którym żyje niemal 156 tysięcy Warszawiaków. Całe przedsięwzięcie opiera się na trzech kluczowych filarach:

Budowa i odnowa bazy lokalowej: W planach jest stworzenie blisko 780 nowych mieszkań z zasobów TBS oraz komunalnych. Część z nich już służy lokatorom, jak chociażby 72 lokale komunalne przy ulicy Stolarskiej 6 oraz 186 mieszkań TBS zlokalizowanych przy ulicy Markowskiej. Finiszują także prace nad budynkiem przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie znajdzie się 207 mieszkań z zasobów TBS. Wiele starych kamienic przechodzi gruntowną renowację pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków, otrzymując nowoczesne systemy grzewcze, dostęp do ciepłej wody oraz windy.

Przeobrażenie tkanki miejskiej: Władze przewidują modernizację dróg, zakładanie zieleńców i parków oraz budowę stref rekreacyjno-sportowych. Na liście zmian znalazły się takie miejsca jak: Plac Hallera, ulica Dąbrowszczaków, Plac przed Kinem Praha, a także ulice Floriańska, Gocławska, Terespolska, Kamionkowska, Chyrowska oraz Gościeradowska . Obecnie trwają prace drogowe na ulicach Okrzei i Środkowej, które mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Dużą wagę przywiązuje się do aspektu przyrodniczego, czego przykładem jest koncepcja utworzenia Parku Naturalnego Golędzinów na terenie liczącym blisko 65 hektarów, co pozwoli zachować unikalny charakter nadwiślańskiej fauny i flory.

Władze przewidują modernizację dróg, zakładanie zieleńców i parków oraz budowę stref rekreacyjno-sportowych. Na liście zmian znalazły się takie miejsca jak: . Obecnie trwają prace drogowe na ulicach Okrzei i Środkowej, które mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Dużą wagę przywiązuje się do aspektu przyrodniczego, czego przykładem jest koncepcja utworzenia Parku Naturalnego Golędzinów na terenie liczącym blisko 65 hektarów, co pozwoli zachować unikalny charakter nadwiślańskiej fauny i flory. Aktywność społeczna i kultura: Zaplanowano budowę nowoczesnych bibliotek oraz placówek kulturalnych. Powstaną one na wzór prężnie działającego Arthouse Kołowa na Targówku Mieszkaniowym oraz Centrum Kultury i Aktywności przy ulicy Siarczanej. Instytucje te gwarantują bogatą ofertę warsztatów i zajęć skierowaną do odbiorców w każdym wieku, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na seniorach.

Zabytkowe drewniaki i Sinfonia Varsovia na Pradze-Południe. Ambitne plany Warszawy

W trakcie realizacji założeń programu ogromny nacisk kładzie się na ratowanie dziewiętnastowiecznych, praskich drewniaków, które stanowią rzadki i cenny element dziedzictwa tej części miasta. Obecnie specjaliści prowadzą szczegółowe prace konserwatorskie przy drewnianej oficynie Burkego, zlokalizowanej pod adresem Kawęczyńska 26, aby przywrócić jej historyczny wygląd.

Niezwykle ważnym punktem całego przedsięwzięcia jest także przebudowa siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272. Historyczne budynki dawnego Carskiego Instytutu Weterynarii zmienią się w innowacyjne centrum muzyczne, którego najważniejszym elementem będzie największa w kraju sala koncertowa, mająca powstać do 2030 roku. Teren ten zaoferuje jednak nie tylko wydarzenia artystyczne, ale posłuży również jako strefa relaksu, wzbogacona o sekcje edukacyjne, gastronomię oraz tereny zielone.

Zdjęcia ilustrujące postępy w rewitalizacji Pragi i Targówka można obejrzeć w dołączonej galerii:

