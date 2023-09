30 lat temu obudził się na torach. Do dziś nie wie, kim jest

Obudził się na torach. Nie wiedział, kim jest. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co się stało?

Miał krwawiącą ranę na głowie i poplamioną koszulę. Leżał na torach. Wstał i ruszył w kierunku Dworca Centralnego w Warszawie, szukając pomocy. W taki sposób rozpoczęła się historia „człowieka bez tożsamości”, którą w ostatnim czasie przypomniał portal "fakt.pl".

Sytuacja miała miejsce pomiędzy 1992 a 1996 rokiem. Kiedy Jan Wojciech Man dotarł do dworca, nikt nie chciał mu pomóc. Został osobą bezdomną. Żywił się resztkami jedzenia, które znalazł lub owocami. W końcu, po kilku latach tułaczki, otrzymał szansę na zmianę swojego życia. Zaczął pracować na budowie i to właśnie jeden z jego szefów podarował mu numer do fundacji Itaka.

Itaka o sprawie poinformowała lokalną policję. Funkcjonariusze zebrali od mężczyzny odciski palców i zarejestrowali go, jako osobę niezidentyfikowaną. W 2003 roku Wojciech Tochman, jeden z założycieli Itaki, napisał tekst: "Człowiek, który powstał z torów". Reportaż ukazał się w magazynie "Duży Format" Gazety Wyborczej. Twarz Jana pojawiła się na okładce, jego zdjęcia zawisły na przystankach w całej stolicy. To też nic nie dało. Nie zgłosił się nikt, kto by go rozpoznał.

Fundacja nie osiadła na laurach. W ciągu kilku kolejnych lat mężczyzna otrzymał mieszkanie socjalne, zarejestrowano go jako bezrobotnego, a nawet zafundowano mu kurs spawacza. W międzyczasie otrzymał także nową tożsamość – Jan Wojciech Man, urodzony 1 stycznia 1960 roku.

Od dnia, w którym pan Jan po raz kolejny pokazał się całemu światu, nikt nie zgłosił się jako jego rodzina. W niedzielę, 24 września, na profilu mężczyzny, który został stworzony na portalu Facebook, pojawiła się informacja o tym, że DNA „człowieka bez tożsamości” znajduje się w polskiej bazie. Czy to początek końca tej tajemniczej historii? Czy teraz będzie łatwiej znaleźć jego rodzinę? Na razie te pytania pozostają bez odpowiedzi.