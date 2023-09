16-leni Krzyś idzie świętym szlakiem? Był widziany ponownie!

Alvin Gajadhur startuje do Senatu z Warszawy. Co o nim wiemy?

Chłopak wyszedł ze swojego domu w miejscowości pod Ożarowem Mazowieckim i zapadł się pod ziemię. Ostatni raz był widziany w sobotę, 27 maja. Od tamtego czasu nie kontaktował się z rodziną ani bliskimi. Słuch po nim zaginął. – Nie tracimy nadziei, że gdzieś żyjesz, że wrócisz – czytamy w jednym z wpisów matki chłopaka w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające młodego chłopaka spacerującego poboczem drogi krajowej nr 11. Łudząco podobny mężczyzna do zaginionego 16-latka szedł 31 sierpnia z Koszut do Kórnika w stronę Poznania.

– W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć – napisała matka zaginionego.

Poszukiwany miał pojawić ponownie w okolicach Poznania. Według wielu internautów i osób zaangażowanych w poszukiwania chłopaka, Krzysiek idzie Szlakiem Świętego Jakuba, którym od wieków pielgrzymi przemierzają Europę. Jego ostatnim punktem jest grób św. Jakuba w Santiago de Compostella.

Przez Polskę przebiega kilka tras świętej drogi. Biegną między innymi przez Wielkopolskę – Poznań, Leszno, Głogów, Zgorzelec i Żytawę oraz przez Mazowsze oraz Pomorze.

– Jeśli pokonuje drogę jakubową, warto zabezpieczyć te trasy, zanim dotrze do granicy. Chyba że idzie tylko do sanktuarium – napisała Marzena, która była cytowana przez portal „fakt.pl”.

– Jeśli macie bliskich w plebaniach, klasztorach, sanktuariach, miejscach świętych, wyślijcie im plakat. Niech pokazują go innym duchownym, osobom pracujących przy kościołach. Może ktoś go rozpozna i zatrzyma – informowała Marlena.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

