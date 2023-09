Trwają poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego. Gdzie teraz jest nastolatek?

To już prawie cztery miesiące odkąd 16-letni Krzysztof Dymiński jest poszukiwaną osoba. Nastolatek pod koniec maja bieżącego roku wyszedł z domu w miejscowości pod Ożarowem Mazowieckim i zapadł się pod ziemię.

Co wiemy do tej pory? Krzyś z samego rana opuścił dom. Ruszył na przystanek autobusowy. Wsiadł do autobusu linii 713 i pojechał w kierunku centrum stolicy. Na przystanku Ciepłownia Wola 01 przesiadł się w autobus 105. Był widziany w okolicach Ronda Daszyńskiego – tam wszedł na stację metra i wysiadł na stacji Dworzec Gdański. Monitoring i logowania do telefonu potwierdzały, że był w parku Romualda Traugutta, a ślad urywa się przy moście Gdańskim. Od tamtej pory telefon jest nieaktywny.

Nikt nie rozumie czemu wyszedł z domu. Jego mama uważa, że miała świetny kontakt z synem, a Krzysztof nie miał problemów z kolegami. Ojciec z kolei zastanawia się, czy to, że Krzysztof nie wziął wtedy ze sobą zegarka – prezentu, który nosił cały czas wcześniej, to jakiś znak?

Czy to poszukiwany Krzysiek szedł poboczem ulicy w kierunku Poznania? Jego matka nie ma złudzeń

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające młodego chłopaka spacerującego poboczem drogi krajowej nr 11. To łudząco podobny mężczyzna do zaginionego 16-latka szedł 31 sierpnia z Koszut do Kórnika w stronę Poznania. Matka Krzysia nie ma wątpliwości.

– W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak długo… Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć – napisała matka zaginionego.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

