31. finał WOŚP. Policja ostrzega wolontariuszy: Tutaj nie prowadźcie zbiórek

31. finał WOŚP w Warszawie. Wolontariusze wyjdą na ulice

W stolicy powstało aż 99 sztabów WOŚP! W niedzielę (29 stycznia) ulic Warszawy zaleją tłumy wolontariuszy, którzy z uśmiechem na ustach i z puszkami w rękach będą zbierali pieniądze na sprzęt do walki z sepsą. Będzie głośno i radośnie, a atrakcji nie zabraknie.

Sercem wydarzenia będzie plac Bankowy, na którym powstała ogromna scena. To tam wystąpią największe gwiazdy, wśród których będą m.in. Mrozu i zespół Lemon. Z kolei tradycyjnie o godz. 20 puszczone zostanie „Światełko do nieba”.

Policja ostrzega wolontariuszy WOŚP: Tutaj nie kwestujcie

Jak co roku wydarzenia związane z finałem WOŚP ochraniać będą policjanci. Jednak jak przypominają mundurowi, spokój podczas Finału zależy także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Funkcjonariusze w całej Polsce, również w Warszawie, przekazali kilka ważnych rad kwestującym wolontariuszom.

Przede wszystkim powinni oni pamiętać, by prowadzić zbiórkę w bezpiecznych miejscach:

centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;

głównych ciągach komunikacyjnych;

miejscach dobrze oświetlonych;

miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;

miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

„Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne” – ostrzegają policjanci.

Apelują również, by wolontariusze unikali prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. „W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych” – przestrzegają funkcjonariusze i dodają, by wracając do sztabu po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszać się w grupie i korzystać z pomocy znajomych czy bliskich.

Po czym poznać wolontariusza WOŚP?

Policjanci nie zapomnieli również o darczyńcach. Mundurowi podpowiadają, jak nie dać się oszukać i po czym poznać prawdziwego wolontariusza WOŚP. Oto kilka ważnych kwestii:

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;

Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

„Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją lub strażą miejską/gminną. Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu” - apeluje policja.

Przestrzegając powyższych zasad, podczas 31. finału WOŚP nikomu nie stanie się krzywda.

Niesamowity gest MZA w Warszawie przed finałem WOŚP. Kierowy pokazali OGROMNE serce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.