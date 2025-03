Jackowo Górne. 43-latka dachowała oplem. Kobieta roztrzaskała samochód w rowie

W sobotę (8 marca) na drodze K-62 w Jackowie Górnym (pow. wyszkowski) doszło do wypadku. Kierująca osobowym oplem 43-latka wylądowała w rowie. – Jak wstępnie ustalili policjanci, kobieta chcąc uniknąć zderzenia z poprzedzającym ją audi, zjechała na przeciwny pas ruchu, a następnie do rowu, gdzie doprowadziła do wywrócenia się pojazdu. 43- latka z obrażeniami ciała została zabrana do szpitala – informują policjanci z Wyszkowa. Mundurowi wystosowali apel do kierowców.

Apelujemy o rozwagę za kierownicą, dostosowanie jazdy nie tylko do obowiązujących ograniczeń prędkości, ale również do własnych umiejętności i samopoczucia. Pamiętajmy, że trudno jest przewidzieć to, co w ułamku sekundy może się wydarzyć na drodze. Zachowajmy taką odległość od innych pojazdów, aby w razie nieprzewidzianych sytuacji, mieć czas na reakcję - ostrzegają policjanci.