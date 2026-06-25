8-latek wypadł z okna. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

8-latek wypadł z okna

Siedlecka komenda policji poinformowała o interwencji związanej z groźnym incydentem na ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.

– Dziś wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe. – poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej komendy policji.

Chłopiec trafił do szpitala

Ranny chłopiec został przetransportowany do szpitala na pokładzie wezwanego helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły wypadku i w najbliższym czasie przekażą zaktualizowane komunikaty ze strony służb ratowniczych w tej sprawie.

Chwilowe utrudnienia

Z powodu wypadku, ulica Chełmońskiego przez pewien czas była zablokowana. Strażacy zabezpieczyli tam lądowisko dla śmigłowca LPR. Od ok. godz. 20.30 droga była już przejezdna. Teraz służby będą pracować nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

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Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie