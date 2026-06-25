8-latek wypadł z okna. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Monika Półbratek
Monika Półbratek
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-25 21:19

W czwartek, 25 czerwca w godzinach popołudniowych miał miejsce dramatyczny wypadek. Z okna na pierwszym piętrze budynku w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach wypadł około dwunastoletni chłopiec. Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano strażaków oraz funkcjonariuszy policji, a także wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

8-latek wypadł z okna

Siedlecka komenda policji poinformowała o interwencji związanej z groźnym incydentem na ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.

– Dziś wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe. – poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej komendy policji.

Chłopiec trafił do szpitala

Ranny chłopiec został przetransportowany do szpitala na pokładzie wezwanego helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły wypadku i w najbliższym czasie przekażą zaktualizowane komunikaty ze strony służb ratowniczych w tej sprawie.

Chwilowe utrudnienia

Z powodu wypadku, ulica Chełmońskiego przez pewien czas była zablokowana. Strażacy zabezpieczyli tam lądowisko dla śmigłowca LPR. Od ok. godz. 20.30 droga była już przejezdna. Teraz służby będą pracować nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

Ulica Chełmońskiego w Siedlcach z zaparkowanymi na poboczu pojazdami służb ratunkowych: karetką pogotowia i radiowozem policji, w tle nowoczesne budynki mieszkalne. Obraz ilustruje nieszczęśliwy wypadek z udziałem 8-latka, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
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