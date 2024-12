Abp Adrian Galbas nowym metropolitą warszawskim: "Rozczarujecie się"

Abp Adrian Galbas nowym metropolitą warszawskim

Abp Adrian Galbas został nowym metropolitą warszawskim, zastępując na tym stanowisku kard. Kazimierza Nycza. W sobotę, 14 grudnia, kanoniczne objął archidiecezję warszawską i odbył się ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

"Do Warszawy przychodzę jako duszpasterz. Nie jestem politykiem, biznesmenem czy graczem. Nie jestem też czarodziejem, cudotwórcą i geniuszem. Jeśli takie pokładacie we mnie nadzieje, rozczarujecie się" - powiedział nowy metropolita warszawski. Dodał, że chce iść razem z wiernymi i duchowieństwem "synodalnie".

Nowy metropolita warszawski dla wszystkich

Abp Adrian Galbas w homilii ingresowej zapowiedział stawianie na dialog i akceptację dla wszystkich, nie tylko aktywnych wyznawców. Podkreślił, że "Kościół ma być jak Eliasz, jak ogień, ale nie taki ogień, który niszczy i zabija, ale który przynosi światło i ciepło, rozświetla i rozgrzewa"

"Chciałbym, by przyjęci przez biskupa Warszawy poczuli się także ci, którzy są niewierzący, niedowierzający, czy wierzący inaczej. Także ci, którzy uciekają z Kościoła (...). Ludzie zawiedzeni Kościołem, rozczarowani nim, ludzie, którzy z Kościołem i w Kościele nie wiążą już żadnych nadziei, skrzywdzeni i wykluczeni. (...) Ludzie, którzy odchodzą z Kościoła w poszukiwaniu Boga, bo jak mówią w Kościele Boga już nie ma" – zadeklarował abp Galbas.

Nowe oblicze kościoła

Abp Galbas ma opinię hierarchy otwartego na dialog z mediami i środowiskami niechętnymi Kościołowi.

W homilii podczas mszy w pierwszy dzień Bożego Narodzenia 2023 r. hierarcha podkreślił, że Chrystus Pan przychodzi do wszystkich: do świętych i pobożnych, ale także "do niewierzących, do rozwiedzionych, co się na nowo związali, do rodziców dzieci z in vitro, do par spod jednego dachu, do hetero, do trans i do homo, do alkoholików anonimowych i jawnych, do umęczonych szwindlami, do tych, co zdradzili i do tych, co zawiedli".

15 stycznia 2024 r. przewodniczył mszy w bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Właśnie w tej parafii doszło do skandalu z udziałem ks. Tomasza Z., w którego mieszkaniu w sierpniu 2023 r. odbyło się spotkanie o charakterze seksualnym z udziałem kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Interweniowały pogotowie i policja.

Abp Galbas w homilii przeprosił wiernych za to, że wielu z nich parafia ta kojarzy się nie z Matką Bożą, ale z "bezeceństwem i grzechem".

"Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy" – mówił wówczas duchowny.

Z kolei podczas pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich 8 sierpnia 2024 r. zaapelował, aby kobiety protestowały za każdym razem, gdy czują się potraktowane niewłaściwie. "Zwracajcie na to uwagę także nam, duchownym" – wskazał abp Galbas.

Tłumaczył, że "Kościół musi być przykładem zupełnie innej społeczności zbudowanej na całkiem innych zasadach, wartościach i relacjach".