Tajemnicza agencja poszukuje Krzysia. To, co powiedzieli, mrozi krew w żyłach

Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysia Dymińskiego. Coraz więcej osób poszukuje chłopaka

Krzysztof Dymiński, 16- letni mieszkaniec Pogroszewa-Kolonii pod Ożarowem Mazowieckim, zaginął. Nastolatek ostatni raz był widziany w sobotę, 27 maja. Słuch po nim zaginął. Nie kontaktował się ze swoimi znajomymi czy rodzicami. Jego mama i tata mimo czasu, który minął, nie poddają się i cały czas poszukują Krzyśka. – Nie tracimy nadziei, że gdzieś żyjesz, że wrócisz – czytamy w jednym z wpisów matki chłopaka w mediach społecznościowych.

16-latek wyszedł z domu i udał się na przystanek autobusowym. Wsiadł do autobusu linii 713 i pojechał w kierunku stolicy. Następnie był widziany w okolicach Ronda Daszyńskiego, by później pojawić się w rejonie Dworca Gdańskiego, Parku Traugutta i w końcu kontakt z nastolatkiem urwał się przy moście Gdańskim.

W poszukiwania chłopaka włączyła się agencja detektywistyczna z Wielkiej Brytanii

W mediach społecznościowych, strona agencji detektywistycznej, udostępniła kilka postów dotyczących poszukiwań 16-latka. Alpha Investigators to firma, która działa na terenie Wielkiej Brytanii. Poszukują osób zaginionych w UK.

– Zamierzamy dosłownie zalać Europę informacjami o zaginięciu Krzysztofa, bo być może ktoś poza Polską, od czerwca tego roku, widział gdzieś tego młodego człowieka – napisali.

To, co napisali w jednym z postów, mrozi krew w żyłach. Jedna z hipotez, którą podzielili się z internautami, szokuje. – Krzysztof Dymiński, mimo tylko 16 lat, mógł udać się z Polski przez Europę i to może być jedna z hipotez co się z nim stało. Wiemy też, że każdą, absolutnie każdą z hipotez, należy sprawdzić. Chodzi tu o życie lub zdrowie ludzkie, które są największymi wartościami jakie posiadamy – dodali.

Krzysztof Dymiński. Rysopis zaginionego

Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.

Ostatnia droga zaginionego Krzysztofa Dymińskiego