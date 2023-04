Akcja FBI w warszawskim metrze. Pasażerowie zagrożeni. Co się dzieje?!

Totalna demolka na Bielanach. Roztrzaskane tramwaje i wielu rannych! Trzy osoby trafiły do szpitala

Za taki koncert musieliby zapłacić krocie. Pasażerowie oniemieli, gdy usłyszeli to na lotnisku

TO BYŁO COŚ PRZEPIĘKNEGO

Warszawa. Pilna akcja FBI w metrze. Odbędą się ćwiczenia antyterrorystyczne

Poniedziałkowe ćwiczenia funkcjonariuszy "Wolf-Ram-23" rozpoczną się w poniedziałek około godziny 19 na dwóch stacjach metra: Stare Bielany i Stadion Narodowy.

– Przygotowujemy się na działania chemiczne, biologiczne i radiologiczne. Jesteśmy w gotowości jeśli chodzi o detekcję, dekontaminację i ewakuację. A w metrze warunki są naprawdę wymagające – powiedział w rozmowie z „Polską Agencją Prasową” bryg. Karol Kierzkowski.

Strażak dodał, że chodzi o sprawdzenie współdziałania służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i działań ratowniczych.

– Będzie to zdarzenie masowe więc w pierwszej fazie na pewno będzie więcej osób poszkodowanych niż ratowników. To najtrudniejsza sytuacja. Chodzi także o bezpieczeństwo ratowników, do tego dochodzi kwestia monitoringu substancji, czy nie przedostaje się ona w kierunku budynków mieszkalnych i ewentualna ewakuacja, czy zalecenia dla ludności – dodał.

Ćwiczenia pod kryptonimem "Wolf-Ram-23", w których udział biorą policjanci i strażacy odbywają się wspólnie z amerykańskim Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia Federalnego Biura Śledczego (FBI).

W związku z ćwiczeniami w metro na linii M1 nie będzie kursowało na odcinku pl. Wilsona – Młociny, a na linii M2 pociągi nie zatrzymają się na stacji Stadion Narodowy.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu, w związku z przebiegiem ćwiczeń, będzie można znaleźć na stronach urzędu miasta.