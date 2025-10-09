Polskie seminaria duchowne mierzą się z bezprecedensowym kryzysem powołań, co wywołuje alarm w kościele.

W jednej z diecezji na Mazowszu nie zgłosił się ani jeden kandydat do kapłaństwa, a ogólnokrajowa liczba nowych kleryków drastycznie spada.

Sprawdź, ile osób wstąpiło do seminariów w tym roku i które diecezje nadal przyciągają przyszłych księży.

Coraz mniej chętnych do seminariów

W tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach nie zgłosił się ani jeden kandydat do kapłaństwa. Tak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Konferencję Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. To bez wątpienia alarmujące dane dla kościoła. Co gorsza, zła sytuacja jest nie tylko w Siedlcach, chętnych nie było również w innych diecezjach, m.in. gdańskiej, płockiej, poznańskiej i szczecińskiej.

Kryzys powołań w Polsce. Jest mniej kleryków

Od kilku lat widać, że coraz mniej osób wstępuje do seminariów duchownych. W sumie w tym roku do 69 ośrodków formacyjnych w kraju zgłosiło się łącznie 289 kandydatów do kapłaństwa. W 2020 roku natomiast nowych kandydatów było 441, w 2021 r. 356, więc widać różnicę. Oczywiście są w Polsce diecezje, w których chętni są, a jedną z takowych jest m.in. diecezja tarnowska. Najwięcej nowych alumnów przyjęto właśnie tam i mowa o 18 osobach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Oto majątek Tadeusza Rydzyka

Klerycy w Polsce: kim są i czym się zajmują?

Choć ich liczba z roku na rok maleje, wciąż odgrywają ważną rolę w życiu kościoła. Klerycy, czyli przyszli księża, to mężczyźni, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na powołanie do kapłaństwa i rozpocząć formację w seminarium duchownym.

Przez sześć lat studiują oni m.in. filozofię, teologię i przedmioty związane z duszpasterstwem. Uczą się także pracy z ludźmi - w parafiach, szpitalach, szkołach czy domach opieki, a każdy rok formacji to kolejny etap na drodze do święceń kapłańskich. Klerycy regularnie uczestniczą w praktykach parafialnych – pomagają przy mszach, prowadzą grupy młodzieżowe, odwiedzają chorych i potrzebujących. Wielu angażuje się także w działalność społeczną.