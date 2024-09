Szokujące nagranie! Amerykanin zrzucił telewizor z 4. piętra. Sprzęt roztrzaskał się tuż obok ojca z małym dzieckiem

Warszawa. Sekundy od tragedii! Telewizor rozbił się tuż obok ojca z małym dzieckiem

Wracamy do zdarzenia z ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. W czwartek, 29 sierpnia, z okna kamienicy wyleciał telewizor, który spadł tuż obok ojca spacerującego z małym dzieckiem w wózku. Policjanci prędko ustalili mieszkanie, z którego wypadł sprzęt. Pukali do drzwi, jednak nikt nie otwierał. Mundurowi przy wsparciu strażaków byli zmuszeni dostać się do środka przez okno. W lokalu zastali porozrzucane butelki po alkoholu i ogólny bałagan.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę przed godziną 9. Zatrzymaliśmy łącznie sześć osób. Przebadaliśmy ich pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Część z nich była nietrzeźwa - mówił nam tuż po zdarzeniu mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

We wtorek, 3 września, przekazano nowe informacje. Zobacz wideo poniżej i czytaj dalej.

24-latek usłyszał zarzuty. Policja udostępniła nagranie

Osoby w wieku od 17 do 24 lat zostały wylegitymowane i zatrzymane. Najstarszy, 24-letni Amerykanin, przez agresywne zachowanie musiał zostać obezwładniony przez policjantów. To właśnie on usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z wybrykiem chuligańskim i sąd zdecydował o aresztowaniu go na dwa miesiące. Służby nie mają wątpliwości co do tożsamości sprawcy - jedna z osób obecnych w mieszkaniu nagrała wyrzucanie telewizora przez okno.

