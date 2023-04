Anna Jantar i Jarosław Kukulski mają swój mural. Odsłonięto go w wyjątkowy dzień

Anna Jantar i Jarosław Kukulski mają swój mural

O upamiętnienie Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego zabiegali fani oraz mieszkańcy Bielan, dzielnicy, z którą artyści związani byli przez lata. Po narodzinach córki Natalii przeprowadzili się z Żoliborza do większego mieszkania przy al. Reymonta 21 na nowo powstałym osiedlu Wawrzyszew.

Podczas oficjalnego odsłonięcia muralu przy bloku mieszkalnym przy al. Reymonta 2 we wtorek (11 kwietnia) zgromadziło się kilkaset osób.

Wyjątkowy mural odsłonięty w wyjątkowy dzień

Mural został zrealizowany w porozumieniu z Natalią Kukulską i we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. "Nie bez powodu, w pierwszy dzień po Świętach Wielkanocnych - 11 kwietnia odsłaniamy oficjalnie mural Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, bo jest to data ślubu artystów. Ten mural ma swoją piękną historię, ponieważ kolory i wzór muralu wybrała córka Natalia Kukulska" - powiedział burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.

Dodał, że namalowanie muralu zaprojektowanego przez Adama Żebrowskiego, zajęło niecały tydzień. Na muralu znalazł się tytuł "Życia mała garść" - piosenki skomponowanej przez Jarosława Kukulskiego do słów Jerzego Dąbrowskiego. Ich wspólne zdjęcie wkomponowane jest w grafikę płyty winylowej w vintage'owych kolorach i zwieńczone autografami artystów.

Moc wzruszeń podczas odsłonięcia nowego muralu w Warszawie

Natalia Kukulska nie kryła wzruszenia w czasie odsłonięcia muralu. Podkreśliła, że Bielany to miejsce, które zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. "Jestem bardzo szczęśliwa, że dzielnica Bielany, bliska mojemu sercu, wyszła z taką inicjatywą, aby powstał mural poświęcony moim rodzicom i niezwykle zdobi ten blok" - podkreśliła.

"To miejsce jest dla mnie niezwykle ważne, bo do dziś, jak śni się mój dom z czasów dziecięcych, to śni mi się właśnie mieszkanie przy Reymonta 21. Teraz tę świadomość, że mieszkała tam Anna Jantar, mój tata i ja to będzie już miała cała Warszawa, bo będzie o tym przypominał ten mural" - powiedziała Natalia Kukulska.