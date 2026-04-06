Atak młotkiem w warszawskim tramwaju. Starszy mężczyzna z raną głowy trafił do szpitala

W świąteczną niedzielę pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej byli świadkami krwawego incydentu.

Agresor rzucił się na 61-letniego mężczyznę, zadając mu ciosy niebezpiecznym narzędziem w okolicach głowy oraz kończyn.

Funkcjonariusze ujęli na miejscu zdarzenia parę, która znajdowała się pod silnym działaniem alkoholu.

Agresja w tramwaju na placu Bankowym w Warszawie

Dramatyczne sceny rozegrały się wewnątrz wagonu, natomiast służby podjęły czynności po zatrzymaniu pojazdu w Śródmieściu. W wyniku bestialskiego ciosu poszkodowany 61-latek odniósł poważne rany głowy, ręki oraz kolana. Ratownicy medyczni od razu zdecydowali o pilnym przetransportowaniu rannego pacjenta do pobliskiego szpitala.

Pijany 29-latek zatrzymany po ataku w Warszawie

Mundurowi błyskawicznie zabezpieczyli teren i zatrzymali dwójkę podejrzanych o udział w awanturze. W ręce policji wpadł 29-letni domniemany napastnik oraz towarzysząca mu 25-letnia kobieta. Jak ustalił serwis Miejski Reporter, badanie alkomatem wykazało u mężczyzny obecność prawie dwóch promili alkoholu, podczas gdy jego znajoma wydmuchała ponad dwa promile.

Śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem szczegółowych okoliczności zajścia. Policjanci gromadzą dowody, aby precyzyjnie ustalić bezpośrednią przyczynę niebezpiecznego konfliktu oraz przypisać konkretne role poszczególnym uczestnikom bójki. Postępowanie jest w toku.

