Atak nożem w biały dzień w Warszawie. Policja zatrzymała kobietę

W sobotnie popołudnie (8 listopada) na warszawskich Bielanach doszło do dramatycznych wydarzeń. Przy ulicy Szegedyńskiej 39-letnia kobieta zaatakowała nożem młodszego mężczyznę. Ranny 28-latek zdołał uciec. Trafił do szpitala, a napastniczka została zatrzymana. Policja i prokuratura prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Szokujące sceny rozegrały się w sobotę (8 listopada) około godziny 13 przy ulicy Szegedyńskiej na warszawskich Bielanach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 39-letnia kobieta zaatakowała nożem 28-letniego mężczyznę. Ranny zdołał oddalić się z miejsca zdarzenia. Służby zostały zaalarmowane przez świadków. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy medyczni i funkcjonariusze policji.

Ratownicy odnaleźli poszkodowanego, udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy, po czym przewieziono go karetką do szpitala. Kobieta została zatrzymana przez policję i trafiła do policyjnej celi. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby, w najbliższym czasie zostaną z nią przeprowadzone czynności procesowe. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Wstępne ustalenia wskazują, że sprawczyni i ofiara znali się wcześniej. Według nieoficjalnych doniesień, kobieta miała być partnerką poszkodowanego. W mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy od osób, które twierdzą, że znały parę. Część z nich sugeruje, że między kobietą a mężczyzną od dłuższego czasu dochodziło do konfliktów i przemocy domowej.

Policja na razie nie potwierdza żadnej z tych informacji. Śledczy zapowiadają, że dopiero po przesłuchaniach i analizie dowodów będzie można mówić o motywach działania kobiety. Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, którym miała zostać zadana rana, a miejsce zdarzenia zostało dokładnie przeszukane.

