i Autor: Policja Atak pod Pałacem Kultury, wbił młodej kobiecie nożyczki w brzuch! Pilan akcja policji

Szokujący atak na młodą osobę w centrum Warszawy! Mężczyzna podbiegł do siedzącej na ławce pod Pałacem Kultury i Nauki młodej kobiety i dźgnął ją w brzuch nożyczkami! Do dramatycznych zdarzeń doszło we wtorek, 30 maja. Dziewczyna trafiła pilnie do szpitala, a policjanci ruszyli śladem napastnika, który uciekł. Po kilku godzinach udało się go aresztować.