Auta roztrzaskane na Bielanach. Jedną osobę musieli wyciągać strażacy!

Warszawa, Bielany. Dwa rozbite samochody

W poniedziałek, 9 października, o godzinie 7:25 do służb trafiło zawiadomienie o zderzeniu dwóch pojazdów na ul. Kazimierza Wóycickiego na wysokości numeru 14 na warszawskich Bielanach. Policji udało się ustalić, że doszło do zderzenia czołowego fiata z chevroletem. Oba pojazdy zostały całkowicie zniszczone. Na miejsce prócz policji dotarła straż pożarna i pogotowie. Do wypadku skierowane zostały dwa wozy strażackie.

Kierowca chevroleta zakleszczony a aucie

Po zderzeniu pojazdów fiat wpadł jeszcze na betonowy słup. Kierowca drugiego auta, chevroleta, był zakleszczony w roztrzaskanym pojeździe, dlatego strażacy musieli wyciągać go z wraku. Na szczęście został z niego bezpiecznie ewakuowany.

- Kierujący fiatem, jak wskazały badania alkomatem, okazał się trzeźwy, zaś drugiego ze względu na stan zdrowia funkcjonariusze nie zdołali przebadać. Poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy. Kierowca chevroleta podczas transportu do szpitala był nieprzytomny - poinformował Rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.