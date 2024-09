i Autor: instagram warsawnightracing, Marek Kudelski/Super Express

"Stop nielegalnym wyścigom! "

Auta stoją w korku, a kierowca kręci bączki na środku ul. Marsa. To się dzieje w nocy na ulicach Warszawy!

Nocne wyścigi w Warszawie to codzienność, a rozwiązania jak nie było, tak nie ma. W weekend znana grupa fanów ostrej jazdy zablokowała ulicę Marsa. Tylko po to, żeby kierowca sportowego auta mógł "kręcić bączki". Nielegalne wydarzenia przyciągają tłumy. Radny Jan Mencwel bije na alarm: trzeba to zatrzymać! To nie tylko kwestia hałasu, ale również bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Po wypadku na Trasie Łazienkowskiej wściekli mieszkańcy zapowiedzieli patrole obywatelskie.