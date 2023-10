Auto kompletnie roztrzaskane, w środku nieprzytomny 45-latek. Dramat pod Zwoleniem

Tragedia pod Mińskiem Mazowieckim. Chłopiec szedł do szkoły, zmiótł go samochód. Nie żyje 14-latek

Dębnica. 45-latek roztrzaskał auto

Do wypadku doszło we wtorek, 17 października około godz. 12:00 w miejscowości Dębnica w gm. Kaznów. - Ze wstępnych wynika, że 45-letni kierowca nissana z niewyjaśnionych okoliczności, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu - przekazała mł. asp. Katarzyna Słyk ze zwoleńskiej policji. - Na miejscu zgłaszający zastał mężczyznę nieprzytomnego w samochodzie po czym wraz z innymi osobami udzielili mu niezbędnej pomocy - dodała policjantka.

Na szczęście ranny mężczyzna odzyskał przytomność. Z obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala. - Był trzeźwy - poinformowała mł. asp. Katarzyna Słyk.

Szczęście w nieszczęściu

45-latek może mówić o ogromnym szczęściu. Skala zniszczeń jego samochodu wskazuje, że cała sytuacja mogła zakończyć się tragedią. Auto było kompletnie roztrzaskane! Tymczasem po badaniach w szpitalu 45-letni kierowca został wypisany do domu.