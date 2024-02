Autobus już może zakręcić. Koniec groteski na parkingu przychodni na Bemowie

Trzeba było przearanżować parking przychodni

Parking przed przychodnią został przebudowany i dostosowany do przyjęcia autobusu, który na czas budowy metra będzie dowoził tam pacjentów. Na wąskiej drodze za parkingiem zostały wymalowane linie, dzięki którym kierowca autobusu wie dokąd może dojechać pojazdem, by nic nie zahaczyć. Powstało oznakowane przejście dla pieszych, a na zadaszeniu wjazdu do garażu podziemnego stanęły pomarańczowe pachołki. Nie ma też szlabanów, za to stanął znak, który informuje to tym, że wjazd mają tam tylko pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego i karetki.

Autobus miał być dłuższy

Początkowo, według planów urzędników miał wjeżdżać tam 12-metrowy solaris. Ten nie przeszedł jednak testów i utknął na parkingu. Nie był w stanie zawrócić. Ostatecznie pod przychodnię podjeżdża autobus, który ma 8,6 m i co za tym idzie zabiera o kilkunastu pasażerów mniej.

Falstart urzędników

Linia 349 pierwotnie miała zacząć funkcjonować tuż po feriach, od 29 stycznia. Tak nawet poinformowali wtedy urzędnicy z bemowskiego ratusza. Był falstart, ponieważ Zarząd Transportu Miejskiego nie wypuścił autobusów z uwagi na nieukończone przeróbki na parkingu przed przychodnią.

Linia 349 już kursuje

Ostatecznie autobus zaczął kursować wczoraj. - Uruchomiona została linia okresowa 349 kursująca w dni powszednie – przekazał Tomasz Kunert, rzecznik ZTM, który podkreślił, że na trasie autobusu powstały przystanki zastępcze, dlatego warto przestudiować trasę linii, którą znajdziemy na stronie internetowej WTP.