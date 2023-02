Autobus przeciągnął Lanosa kilkadziesiąt metrów. Poważny wypadek na Białołęce

Codziennie jesz robaki i nawet o tym nie wiesz. Wegetarianie będą załamani! Do tych produktów dodawane są robaki

Błąd kierowcy osobówki winą groźnego wypadku?

Kilka minut przed godziną 24:00, w nocy z wtorku na środę (21/22 lutego) doszło do wypadku na Białołęce. Autobus komunikacji miejskiej, po odbyciu kursu na linii 120, zakończył już pracę i kierował się do zajezdni. Na ulicy Płochocińskiej, obok niego, sąsiednim prawym pasem jechał Daewoo Lanos. Kierowca osobówki włączył prawy kierunkowskaz, nagle jednak zmienił zdanie i postanowił skręcić w lewo. Wtedy wjechał prosto przed maskę autobusu i doszło do zderzenia.

Auto przeciągnięte na kilkadziesiąt metrów

Według świadków zdarzenia miejski kolos, nim się zatrzymał pchał auto jeszcze przez kilkadziesiąt metrów. Świadczy o tym również duże uszkodzenie boku osobówki i przodu autobusu.

Ranny kierowca Lanosa

Na miejsce wezwano służby, które zaczęły od udzielania pierwszej pomocy. Okazało się, że kierowca Lanosa został ranny i musiał trafić do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Rozbity autobus przez kilka godzin blokował przejazd przez skrzyżowanie.