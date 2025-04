Co tam się działo?

Atak na Dworcu Centralnym. Nożownik zranił dwoje młodych ludzi!

O sprawie poinformowało jako pierwsze stołeczne pogotowie. – O godz. 1.58 na Dworcu Centralnym dwóch prowadziliśmy medyczne czynności ratunkowe z dwoma mężczyznami z ranami po użyciu noża. 23-latek z raną kłutą brzucha, a 15-latek z raną ciętą dłoni prawej części grzbietowej. Obaj trafili do. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia – napisał w komunikacie rzecznik warszawskiego „Meditransu” Piotr Owczarski.

Poprosiliśmy o komentarz policję. - Ok. godz. 2 w nocy stołeczni policjanci interweniowali na dworcu Warszawa Centralna. Doszło do szarpaniny z udziałem trzech mężczyzn. W zajściu obrażenia odniosły dwie osoby. 34-latek został zatrzymany – przekazał Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Na razie nie wiemy, dlaczego doszło do tego incydentu. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze policji.