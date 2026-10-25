Awionetka awaryjnie lądowała w polu. Wcześniej zahaczyła o ogrodzenie posesji

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-25 10:43

W sobotę po południu, w miejscowości Rybno w powiecie sochaczewskim, doszło do awaryjnego lądowania awionetki. Pilot ultralekkiego samolotu, 45-letni mężczyzna, zahaczył o betonowe ogrodzenie jednej z posesji, zanim maszyna ostatecznie osiadła w polu. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń w wyniku tego incydentu.

Awionetka wylądowała w polu

W sobotę, 24 października około godziny 17 policjanci z komendy w Sochaczewie otrzymali zgłoszenie o groźnym zdarzeniu z udziałem obiektu powietrznego. Okazało się, że we wsi Rybno w powiecie sochaczewskim spadła awionetka. 

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-letni pilot samolotu ultralekkiego podczas awaryjnego lądowania zawadził o betonowe ogrodzenie jednej z posesji. Na szczęście ani on, ani nikt z osób przebywających na ziemi nie odniósł obrażeń.

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało że mężczyzna był trzeźwy.

O zdarzeniu została już poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 

Awaryjne lądowanie awionetki
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