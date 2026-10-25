"Menda", "Pierdzioch" i "Wypryszczek" poszukiwani. Wiesz, co robić, gdy ich zobaczysz?

Pseudonimy w świecie przestępczym

Pseudonimy, ksywki czy przezwiska są nieodłącznym elementem świata przestępczego i służą wielu celom. Przede wszystkim zapewniają anonimowość, utrudniając organom ścigania identyfikację prawdziwej tożsamości i tym samym uniknięcie odpowiedzialności karnej. Pozwalają także oddzielić życie prywatne od przestępczego, chroniąc bliskich przed konsekwencjami. Często budują wizerunek - budzą strach, respekt, sygnalizują specjalizację, stając się "marką" w podziemiu. W gangach wzmacniają hierarchię i spójność, budując poczucie przynależności. Dla przestępcy pseudonim to zatem nie tylko maska, ale często integralna część jego przestępczej tożsamości.

Poszukiwani przestępcy: Menda, El Batonio, Cichy Mruk, Wypryszczek i Pierdzioch

Policja aktywnie poszukuje niebezpiecznych przestępców, takich jak "Menda", "El Batonio", "Cichy Mruk", "Wypryszczek" i "Pierdzioch". Są to osoby ścigane za poważne przestępstwa stanowiące realne zagrożenie dla społeczeństwa. Ich wizerunki i dane są publikowane w celu pozyskania pomocy obywateli w ich schwytaniu. Wielu z nich, podobnie jak inni przestępcy, używa pseudonimów, by ukryć prawdziwą tożsamość i zatrzeć ślady, co znacząco utrudnia pracę organów ścigania.

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy wizerunki kilkudziesięciu poszukiwanych mężczyzn, których pseudonimy mogą zaskoczyć.

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Co robić, gdy spotkasz poszukiwaną osobę?

W przypadku zauważenia osoby poszukiwanej przez policję, priorytetem jest bezpieczeństwo. Nigdy nie należy próbować jej zatrzymywać ani konfrontować się z nią, gdyż może być niebezpieczna. Należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 997. Podaj dokładne miejsce, aktualny wygląd poszukiwanego, kierunek jego poruszania się oraz inne istotne szczegóły. Jeśli to możliwe i bezpieczne, warto dyskretnie obserwować z dystansu, nie zwracając na siebie uwagi. Pamiętaj: Twoją rolą jest przekazanie informacji, zatrzymanie należy do policji.