W Polsce rośnie popularność Balu Wszystkich Świętych – radosnej, chrześcijańskiej alternatywy dla Halloween, która podbija serca wiernych.

Hitem internetu jest nagranie z Gdańska, gdzie tańczący proboszcz przełamuje stereotypy, pokazując radosne oblicze Kościoła i fenomen „Holy Wins”.

Poznaj zasady, niezwykłe przebrania za świętych oraz duchowy wymiar tej inicjatywy i dowiedz się, gdzie szukać balów w Twojej okolicy.

Czym jest Bal Wszystkich Świętych? Katolicka odpowiedź na Halloween

Pod koniec października, gdy witryny sklepowe wypełniają się dyniami i wizerunkami duchów, w wielu polskich parafiach, szkołach i wspólnotach katolickich organizowane jest zupełnie inne wydarzenie. Bal Wszystkich Świętych to radosna i afirmatywna odpowiedź na Halloween, które przez część wiernych postrzegane jest jako święto o pogańskich korzeniach, promujące kulturę strachu i śmierci. Inicjatywa, często organizowana pod hasłem „Holy Wins”, czyli „Święty Zwycięża”, ma na celu skupienie uwagi dzieci i młodzieży na postaciach świętych, aniołów i wartościach chrześcijańskich, takich jak dobro, radość i nadzieja płynąca ze zmartwychwstania informuje ks. Ryszard Halwa z prawy.pl

Zamiast mrocznych kostiumów i zabaw w „cukierek albo psikus”, uczestnicy przebierają się za swoich patronów i ulubionych świętych, biorąc udział w zabawach, konkursach i tańcach. To forma ewangelizacji, która pokazuje, że wiara może być źródłem autentycznej radości i wspólnoty.

Fenomen nagrania z Gdańska. Dlaczego proboszcz stał się gwiazdą internetu?

Jak informuje ks.Ryszard Halwa z prawy.pl najlepszym dowodem na rosnącą popularność i pozytywny odbiór tej inicjatywy jest nagranie udostępnione przez parafię rzymskokatolicką św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus. Krótki film, najprawdopodobniej pochodzący z zorganizowanego tam Balu Wszystkich Świętych, w błyskawicznym tempie stał się wiralem. Widać na nim proboszcza, który z niezwykłą energią i uśmiechem tańczy w kole z dziećmi przebranymi za anioły i świętych.

Co sprawiło, że ten prosty klip zyskał tak ogromną popularność? Przede wszystkim przełamuje on stereotypowy wizerunek duchownego jako osoby zdystansowanej i poważnej. Pokazuje księdza jako człowieka bliskiego ludziom, potrafiącego dzielić z nimi radość i entuzjazm. Nagranie jest autentyczne, pełne pozytywnej energii i stanowi doskonałą ilustrację idei radosnego świętowania życia i świętości, która leży u podstaw Balu Wszystkich Świętych. To dowód na to, że Kościół potrafi tworzyć angażujące i nowoczesne formy duszpasterstwa.

Jak wygląda Bal Wszystkich Świętych? Główne zasady i atrakcje

Choć każda parafia czy szkoła może mieć własny pomysł na organizację wydarzenia, jego schemat opiera się na kilku stałych elementach, które odróżniają go od Halloween.

Przebrania za świętych – kreatywność w służbie wiary

Podstawą balu są kostiumy. Dzieci i dorośli zachęcani są do wcielania się w postaci, które są dla nich wzorem. Na balowych parkietach można spotkać:

Świętego Franciszka z Asyżu w brązowym habicie.

z Asyżu w brązowym habicie. Świętego Jerzego w zbroi, walczącego ze smokiem.

w zbroi, walczącego ze smokiem. Świętą Łucję z wieńcem ze świec na głowie.

z wieńcem ze świec na głowie. Aniołów w białych szatach i ze skrzydłami.

w białych szatach i ze skrzydłami. Świętą Matkę Teresę z Kalkuty w charakterystycznym sari.

Często przebranie jest połączone z elementem edukacyjnym – uczestnicy przygotowują krótką prezentację o życiu i dokonaniach swojego patrona, co staje się okazją do pogłębienia wiedzy religijnej.

Zabawa, taniec i integracja – radosne oblicze Kościoła

Bal Wszystkich Świętych to przede wszystkim impreza. W programie znajdują się tańce integracyjne, konkursy na najciekawszy strój oraz gry i zabawy zespołowe. Muzyka jest zazwyczaj radosna, często są to piosenki religijne w nowoczesnych, skocznych aranżacjach. Celem jest budowanie wspólnoty i pokazanie, że świętowanie w duchu chrześcijańskim nie musi być nudne. To czas na integrację rodzin i pokazanie Kościoła jako miejsca otwartego i pełnego życia.

Wymiar duchowy – więcej niż tylko impreza

Ważnym elementem odróżniającym bal od świeckich zabaw jest jego wymiar duchowy. Wydarzenie bardzo często rozpoczyna się Mszą Świętą lub krótką modlitwą. W niektórych parafiach, jak np. w Stalowej Woli, podczas nabożeństwa wystawiane są relikwie świętych, co dodatkowo podkreśla sakralny charakter uroczystości. To przypomnienie, że celem jest nie tylko zabawa, ale przede wszystkim oddanie czci Bogu i tym, którzy już osiągnęli zbawienie.

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Bal Wszystkich Świętych a Halloween – dlaczego Kościół proponuje alternatywę?

Stanowisko Kościoła katolickiego wobec Halloween jest złożone. Duchowni i katecheci często zwracają uwagę na pogańskie korzenie tego święta i jego komercjalizację, która sprowadza tematykę śmierci i duchowości do formy jarmarcznej rozrywki. Podkreśla się, że fascynacja postaciami demonów, wampirów czy czarownic może być duchowo niebezpieczna, zwłaszcza dla dzieci.

Dlatego Bal Wszystkich Świętych nie jest jedynie zakazem Halloween, ale przemyślaną propozycją pastoralną. Zamiast koncentrować się na mroku i strachu, Kościół proponuje skupienie się na świetle i nadziei. To próba odzyskania wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych jako czasu radosnego oczekiwania na celebrację życia wiecznego i obcowania świętych. Jak podkreślają organizatorzy, Dzień Wszystkich Świętych to radosne święto ku czci zbawionych, podczas gdy Dzień Zaduszny jest czasem modlitwy za zmarłych oczekujących na zbawienie. Bal wpisuje się w radosny charakter pierwszego z tych dni.

Gdzie i kiedy odbywają się Bale Wszystkich Świętych?

Bale Wszystkich Świętych organizowane są zazwyczaj w ostatnim tygodniu października, najczęściej w dniach bezpośrednio poprzedzających 1 listopada. Informacji o konkretnych wydarzeniach najlepiej szukać:

W ogłoszeniach parafialnych w lokalnym kościele.

Na stronach internetowych i w mediach społecznościowych diecezji oraz parafii.

W katolickich szkołach i przedszkolach.

Na plakatach w gablotach kościelnych.

Inicjatywa z roku na rok zyskuje na popularności, a jej radosna i pozytywna formuła, czego dowodem jest wiralowe nagranie z Gdańska, sprawia, że staje się ona realną i atrakcyjną alternatywą dla wielu rodzin w Polsce.

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