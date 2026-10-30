Mokotów: Wielkie zmiany w ruchu! Od 31 października 2025 rusza remont Olesińskiej, który potrwa do połowy grudnia.

Prace obejmą wymianę nawierzchni i krawężników, wymuszając etapowe zamykanie jezdni, zakazy parkowania i objazdy od Puławskiej do Grażyny.

Nie daj się zaskoczyć! Zobacz, które odcinki będą zamknięte i jak sprawnie ominąć utrudnienia w dzielnicy.

Harmonogram prac na Olesińskiej – co i kiedy?

Dzielnica Mokotów zleciła kompleksową modernizację kolejnej ważnej lokalnej ulicy. Tym razem gruntowny remont przejdzie ulica Olesińska, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Prace rozpoczną się w piątek, 31 października, o godzinie 8:00. Pierwszym działaniem, które zauważą mieszkańcy, będzie przycinanie zieleni wzdłuż jezdni. Na tym wstępnym etapie drogowcy będą jedynie miejscowo zwężać jezdnię i chodniki, nie powodując jeszcze większych utrudnień w ruchu. To jednak zaledwie preludium do kluczowych etapów inwestycji.

Etap I: Wymiana krawężników od początku listopada

Główne prace budowlane rozpoczną się w pierwszym tygodniu listopada. Drogowcy przystąpią do wymiany starych i zniszczonych krawężników na całej długości ulicy Olesińskiej. Aby zminimalizować niedogodności, roboty będą prowadzone odcinkami, najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie jezdni. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z następującymi zmianami:

Jezdnia Olesińskiej będzie zwężona po stronie prowadzonych robót.

po stronie prowadzonych robót. W rejonie placu budowy zostaną ustawione zakazy parkowania, które obejmą również wyznaczone miejsca postojowe. Mieszkańcy proszeni są o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie i wcześniejsze przeparkowanie pojazdów.

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Kluczowy etap remontu – asfaltowanie i zamknięcie ulicy

Po zakończeniu wymiany krawężników drogowcy przystąpią do najbardziej wyczekiwanego, ale i najbardziej uciążliwego etapu prac – frezowania starej nawierzchni i układania nowego asfaltu. Ze względu na technologię robót, konieczne będzie całkowite zamknięcie jezdni dla ruchu. Proces ten został podzielony na dwa etapy, aby umożliwić dojazd do części posesji.

Zamknięcie odcinka od Puławskiej do Sandomierskiej

W pierwszej kolejności drogowcy zamkną ulicę Olesińską na odcinku od ulicy Puławskiej do Sandomierskiej. W tym czasie na pozostałym, otwartym fragmencie ulicy (od Grażyny do Sandomierskiej) zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu – kierunek jazdy zostanie odwrócony. Kierowcy będą mogli przejechać od ulicy Grażyny w stronę Sandomierskiej.

Dla kierowców jadących od strony Puławskiej wyznaczono objazd prowadzący ulicami: Puławską, Różaną i Grażyny, którym dojadą z powrotem do Olesińskiej.

Zamknięcie odcinka od Sandomierskiej do Grażyny

W kolejnym etapie prac asfaltowych zamknięty zostanie odcinek Olesińskiej od ulicy Sandomierskiej do Grażyny. Wówczas dojazd do posesji przy Olesińskiej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Puławskiej, najdalej do skrzyżowania z Sandomierską. Kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do tymczasowego oznakowania.

Co remont Olesińskiej oznacza dla mieszkańców i kierowców?

Modernizacja ulicy Olesińskiej to inwestycja, która docelowo przyniesie wiele korzyści – nowa, równa nawierzchnia i estetyczne krawężniki poprawią komfort jazdy i wygląd okolicy. Jednak okres realizacji prac, zaplanowany do połowy grudnia, będzie wiązał się z nieuniknionymi utrudnieniami. Mieszkańcy muszą przygotować się na tymczasowe problemy z parkowaniem, a kierowcy na konieczność korzystania z objazdów i możliwe spowolnienia ruchu w okolicy. Zarząd dróg apeluje o cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

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