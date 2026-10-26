Zamykają ważną ulicę w Warszawie. To początek paraliżu Powiśla

Warszawskie Powiśle czeka drogowa rewolucja: kluczowa ulica Browarna zostanie całkowicie zamknięta, co zapoczątkuje wielomiesięczne utrudnienia dla kierowców.

Od 26 października na zamkniętym odcinku powstanie rondo i nowe rozwiązania dla pieszych, a zmiany obejmą także organizację ruchu na okolicznych ulicach.

Dowiedz się, jakich objazdów używać i które ulice zmienią kierunek, aby uniknąć paraliżu i sprawnie poruszać się po dzielnicy!

Drogowcy ruszają z kompleksową przebudową jednej z kluczowych ulic warszawskiego Powiśla. Inwestycja na Browarnej i Drewnianej ma fundamentalnie zmienić ten rejon – poprawić bezpieczeństwo, uporządkować parkowanie i uspokoić ruch. Zanim jednak mieszkańcy odczują korzyści, muszą przygotować się na dwuetapowe utrudnienia, które potrwają kilka miesięcy.

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Browarna znika z mapy kierowców

Na odcinku od Karowej aż do skrzyżowania z Leszczyńską, Oboźną i Topiel, Browarna zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Prace obejmą nie tylko wymianę nawierzchni, ale także budowę ronda, które zastąpi obecne skrzyżowanie. Od 26 października główny objazd zostanie poprowadzony ulicą Dobrą. Wprowadzono zakazu parkowania na Browarnej, Gęstej, Wiślanej i Lipowej. Należy zwracać uwagę na nowe oznakowanie. Pojazdy pozostawione w niedozwolonych miejscach będą odholowywane na koszt właściciela.

Autor: infoulice.pl/ Materiały prasowe Jakie będą zmiany na Powiślu w trakcie prac? Drogowcy zamkną Browarną między Karową a skrzyżowaniem z Leszczyńską, Oboźną i Topiel w obu kierunkach; kierowcy objadą utrudnienia ulicą Dobrą; Gęsta, Wiślana, Lipowa i Radna stracą połączenie z Browarną; na Gęstej, Wiślanej i Radnej będzie ruch dwukierunkowy; Drewnianą kierowcy przejadą tylko w jedną stronę: od ulicy Topiel do Dobrej; na Browarnej, Gęstej, Wiślanej i Radnej staną zakazy parkowania, także na miejscach postojowych, z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela; przejścia przez ulicę Browarną będą otwarte.

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Zmiany na sąsiednich ulicach

Zamknięcie Browarnej wymusiło wprowadzenie tymczasowych zmian na całej siatce okolicznych uliczek. Celem jest zapewnienie dojazdu do posesji, jednak poruszanie się po okolicy będzie wymagało od kierowców szczególnej uwagi i cierpliwości. Najważniejsze zmiany w ruchu lokalnym:

Ulice Gęsta, Wiślana i Radna stracą połączenie z Browarną. Aby umożliwić dojazd, zostanie na nich wprowadzony ruch dwukierunkowy.

stracą połączenie z Browarną. Aby umożliwić dojazd, zostanie na nich wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ulica Drewniana stanie się jednokierunkowa (przejazd tylko od Topiel w stronę Dobrej).

stanie się jednokierunkowa (przejazd tylko od Topiel w stronę Dobrej). Ulice Lipowa i Leszczyńska również zostaną objęte ruchem jednokierunkowym.

Koniec z parkowaniem na chodniku. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jednym z głównych celów inwestycji jest uporządkowanie przestrzeni dla pieszych. Samochody, które dotychczas parkowały na chodnikach po zachodniej stronie Browarnej, będą musiały zniknąć. W ich miejsce powstaną dedykowane zatoki postojowe. To część większego planu poprawy bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 41.

Nowe, wyniesione przejścia dla pieszych oraz azyle na środku jezdni mają fizycznie spowolnić ruch i stworzyć bezpieczny port dla przechodniów. Co ważne, mimo zamknięcia ulicy dla aut, przejścia dla pieszych przez Browarną pozostaną otwarte przez cały czas trwania prac.

Autor: infoulice.pl/ Materiały prasowe Zamknięte będzie skrzyżowanie Browarnej z Leszczyńską, Topiel i Oboźną; ulicą Topiel kierowcy dojadą tylko do Drewnianej; dojazd do ulicy Hanuszkiewicza będzie Oboźną; pomiędzy Sewerynów a Hanuszkiewicza kierowcy pojadą Oboźną w obu kierunkach. Takie zmiany będą do poniedziałku, 7 grudnia. Kolejny etap prac zaplanowano po tegorocznym Rajdzie Barbórka.

Zamknięcie kluczowego skrzyżowania od 11 listopada

Gdy kierowcy oswoją się z pierwszymi zmianami, drogowcy wprowadzą kolejny etap utrudnień. W środę, 11 listopada, całkowicie zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Browarnej z Leszczyńską, Topiel i Oboźną. Dojazd do ul. Drewnianej będzie możliwy tylko od strony ul. Topiel. Dojazd do ul. Hanuszkiewicza tylko ul. Oboźną (na odcinku od Sewerynów wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy). Niestety, zamknięcie kluczowego skrzyżowania oznacza jeszcze większe ograniczenia w tej części Powiśla.

Kiedy koniec utrudnień? Jest konkretna data

Jak długo kierowcy będą musieli zmagać się z tymi zmianami? Zarząd Dróg Miejskich informuje, że opisany paraliż komunikacyjny ma potrwać do poniedziałku, 7 grudnia. Co ciekawe, kolejny etap prac remontowych zaplanowano dopiero po zakończeniu tegorocznego Rajdu Barbórka, co daje mieszkańcom i fanom motoryzacji chwilę oddechu przed dalszą częścią inwestycji.

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