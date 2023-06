Baseny ratują przed upałem. Warszawiacy ruszyli na miejskie pływalnie

Baseny ratują przed upałem. Tanio nie jest

Fala upałów nadciągnęła do Warszawy. Bezchmurne niebo, nowoczesna infrastruktura i przede wszystkim chęć relaksu i ochłody przyciąga mieszkańców nad baseny pod chmurką. W stolicy jest kilka takich kompleksów, które szczególnie w weekend pękają w szwach. Chociaż w tym roku cenniki na pływalniach wręcz odstraszają. Przykładowo jednorazowy wstęp do parku Moczydło kosztuje 50 zł. Bilet ulgowy to koszt 35 zł. Uśmiech z twarzy amatorów kąpieli jednak nie schodzi. - Jak na polskie warunki jest drogo, ale ta cena idzie w parze z jakością, ponieważ jest czysto, schludnie, dużo miejsca i atrakcji. Nie żałujemy, że tu przyszliśmy – mówią Klaudia Bieniarz (25 l.) i Adrian Wiśniewski (25 l.), narzeczeni, którzy niedawno przeprowadzili się do Warszawy. Nieco taniej jednorazowy normalny wstęp kosztuje np. na Inflanckiej (40 zł), czy w Powsinie (38,5 zł). Najtaniej okazuje się w Parku Szczęśliwickim – 26,5 zł.

Cennik basenów odkrytych w Warszawie:

Ośrodek Moczydło bilet jednorazowy normalny - 50 zł (40 zł z Kartą Warszawiaka)bilet jednorazowy ulgowy - 35 zł (25 zł z Kartą Warszawiaka)

bilet jednorazowy normalny - 50 zł (40 zł z Kartą Warszawiaka)bilet jednorazowy ulgowy - 35 zł (25 zł z Kartą Warszawiaka) Ośrodek Inflancka bilet jednorazowy normalny - 40 zł (32 zł z Kartą Warszawiaka)bilet jednorazowy ulgowy - 30 zł (24 zł z Kartą Warszawiaka)bilet rodzinny - 80 zł

bilet jednorazowy normalny - 40 zł (32 zł z Kartą Warszawiaka)bilet jednorazowy ulgowy - 30 zł (24 zł z Kartą Warszawiaka)bilet rodzinny - 80 zł Park Kultury w Powsinie jednorazowy normalny - 38,5 zł (35 zł z Kartą Warszawiaka) bilet jednorazowy ulgowy - 27,5 zł (24,5 zł z Kartą Warszawiaka)

jednorazowy normalny - 38,5 zł (35 zł z Kartą Warszawiaka) bilet jednorazowy ulgowy - 27,5 zł (24,5 zł z Kartą Warszawiaka) Park Szczęśliwicki bilet jednorazowy normalny - 26,5 zł (21,2 zł z Kartą Warszawiaka)bilet jednorazowy ulgowy - 13,5 zł (10,8 zł z Kartą Warszawiaka)

- Podwyżki związane są z rosnącymi kosztami utrzymania obiektów. W szczególności mówimy o rachunkach za wodę czy prąd. Musimy też mieć wykwalifikowaną kadrę ratowników, którym też trzeba zapłacić zgodnie z rosnącymi cenami. Taniej na nasze baseny można wejść z Kartą Warszawiaka. Chcemy doceniać osoby, które płacą podatki w stolicy i niewykluczone, że jeszcze w tym sezonie ceny dla tych osób zmaleją - komentuje Bartosz Kusior, dyrektor SCS Aktywna Warszawa.

